  • BIST 1.401,460
  • Altın 501,59
  • Dolar 8,8280
  • Euro 10,2350
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

Hiçbir çağrı cevapsız kalmıyor

Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi, Mamaklıların istek ve taleplerini çözüme kavuşturmaya devam ediyor.
Hiçbir çağrı cevapsız kalmıyor

Eylül ayı boyunca 8 bin 965 çağrı alan merkez, gelen 2 bin 848 istek ve mailin 11 bin 661’i çözüme kavuşurken bin 152’si ise işleme almış durumda. Mamaklıların çağrı, mail, Whatsapp, SMS ve mobil uygulama yoluyla ile ilettikleri talep ve isteklerinin yüzde 75’lik kısmını sonuca ulaştırarak önemli bir başarı yakalayan Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi, toplam ise yüzde 70’in üzerinde bir performans gösterdi.

Hemşerilerimizin hizmetindeyiz

Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’nin, vatandaş isteklerinin çözüme kavuşma ve hizmet noktasında çok önemli bir hizmet olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İstek ve taleplerini çözüm merkezimize ileten vatandaşlarımızın, sorunlarını en kısa sürede çözüme ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayıtlar başladı04 Ekim 2021 Pazartesi 00:04
  • Mamak Belediyesi'nden ücretsiz yemek02 Ekim 2021 Cumartesi 00:23
  • Keçiören Belediyesi’nden öğrencilere kırtasiye seti hediyesi02 Ekim 2021 Cumartesi 00:21
  • Mamak Belediyesi Kitap Projesine Yoğun İlgi02 Ekim 2021 Cumartesi 00:13
  • Ramazan amcalarından miniklere süt sürprizi02 Ekim 2021 Cumartesi 00:11
  • Yenimahalle Belediyesi araç filosuna yeni takviye02 Ekim 2021 Cumartesi 00:10
  • Altındağlı çocuklar Polis Müzesi’nde02 Ekim 2021 Cumartesi 00:10
  • Elektronik Müzik Festivali Yoğun İlgi Gördü02 Ekim 2021 Cumartesi 00:07
  • Pazar alanlarına ücretsiz servis30 Eylül 2021 Perşembe 03:00
  • Pursaklar’ın Rüzgârı TEKNOFEST’te Esti30 Eylül 2021 Perşembe 02:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti