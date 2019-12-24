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"Hiçbir yönetici yanımda değil"

Beşiktaş maçı sonrası "Hocası olmayan takım kazandı" diyen Ersun Yanal, neden böyle konuştuğunu anlattı. 58 yaşındaki teknik adam, "Hiçbir yönetici yanımda değil. Beni en fazla bu kırıyor" dedi.
"Hiçbir yönetici yanımda değil"

Beşiktaş'ı 3-1 yenerek zirve yarışında var olduğunu gösteren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, maç sonu yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yanal'ın, özellikle "Teknik direktörü olmayan takım kazandı." sözleri, şok etkisi yaratmıştı.

DERBİ ZAFERİ GÖLGEDE KALDI

Daha sonra bir kez daha basın mensuplarının karşısına çıkan tecrübeli teknik adam, Emre ile kavga ettiği iddialarına sert tepki gösterdi.

Derbi zaferinin ardından gündeme farklı bir konu ile oturan Yanal'ın asıl sıkıntısının, gazetelerde çıkan 'kovulacak' haberlerine yönetimin tepki göstermemesi olduğu ifade edildi.

BAŞKAN KOÇ, YANAL İLE GÖRÜŞTÜ

Star'ın haberine göre Yanal'ın, "Sezon başından bu yana sürekli eleştiriler oluyor. Birileri benimle ve takımla uğraşıyor. Böyle sıkıntılı günlerde hiçbir yönetici yanımda değil. Beni en fazla bu kırıyor." dediği öğrenildi.

ALİ KOÇ: SONUNA KADAR ARKANDAYIZ

Bu arada Başkan Ali Koç'un, Ersun Yanal'ın açıklamalarının ardından otoparkta tecrübeli hoca ile ayaküstü bir görüşme yaptığı ve "Sonuna kadar arkandayız." dediği belirtildi.

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