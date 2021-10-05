Hicret Cami meydanı ışıl ışıl 

Pursaklar Belediyesi, şehrin en önemli yerlerinden biri olan Hicret Cami meydanını sil baştan yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

İlçenin pek çok farklı noktasında vatandaşların nefes alacağı vizyon projeleri hayata geçiren ve her gün bir yeni projeyi tamamlamak adına çalışmalarına devam eden Pursaklar Belediyesi, ilçe halkının sıklıkla uğradığı ve buluşma noktası haline gelen Hicret Cami Meydanı'nda yenileme işlemini tamamlayarak, yeşil alan ve cami avlusu başta olmak üzere tüm meydanı baştan aşağı yenileyerek vatandaşların kullanımına açtı.

Dış mekânda kullanıma uygun 4 çeşit taşın kullanıldığı Hicret Cami meydanında, havanın kararması ile birlikte faaliyete geçen gömme aydınlatma armatürlerin oluşturduğu görsel şölen seyir zevki verirken, yeni meydanın resmi törenlere ev sahipliği yapması, dinlenme alanları ve vatandaşların rahatlıkla dolaşıp vakit geçirebileceği yeşil alanlar bulunuyor.

‘‘İlçemizdeki her bir mahalleyi ayrı bir çekim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz’’

Hicret Cami Meydanı'nın yenilenen modern yüzüyle Pursaklar halkının hizmetine sunulduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemizi tepeden tırnağa dönüştürmek ve daha da güzelleştirmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Pursaklar'ın dokusuna ve mimarisine uygun bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayarak modern bir meydanı daha vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İlçemizdeki her bir mahalleyi ayrı bir çekim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Göz alıcı güzelliği ile bizleri karşılayan yeni meydanımızın tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.