  • BIST 1.391,650
  • Altın 501,27
  • Dolar 8,8500
  • Euro 10,2500
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 10 °C
»

Hicret Cami meydanı ışıl ışıl 

Pursaklar Belediyesi, şehrin en önemli yerlerinden biri olan Hicret Cami meydanını sil baştan yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.
Hicret Cami meydanı ışıl ışıl 

İlçenin pek çok farklı noktasında vatandaşların nefes alacağı vizyon projeleri hayata geçiren ve her gün bir yeni projeyi tamamlamak adına çalışmalarına devam eden Pursaklar Belediyesi, ilçe halkının sıklıkla uğradığı ve buluşma noktası haline gelen Hicret Cami Meydanı'nda yenileme işlemini tamamlayarak, yeşil alan ve cami avlusu başta olmak üzere tüm meydanı baştan aşağı yenileyerek vatandaşların kullanımına açtı.

Dış mekânda kullanıma uygun 4 çeşit taşın kullanıldığı Hicret Cami meydanında, havanın kararması ile birlikte faaliyete geçen gömme aydınlatma armatürlerin oluşturduğu görsel şölen seyir zevki verirken, yeni meydanın resmi törenlere ev sahipliği yapması, dinlenme alanları ve vatandaşların rahatlıkla dolaşıp vakit geçirebileceği yeşil alanlar bulunuyor.

‘‘İlçemizdeki her bir mahalleyi ayrı bir çekim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz’’

Hicret Cami Meydanı'nın yenilenen modern yüzüyle Pursaklar halkının hizmetine sunulduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemizi tepeden tırnağa dönüştürmek ve daha da güzelleştirmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz.  Pursaklar'ın dokusuna ve mimarisine uygun bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayarak modern bir meydanı daha vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İlçemizdeki her bir mahalleyi ayrı bir çekim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Göz alıcı güzelliği ile bizleri karşılayan yeni meydanımızın tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köy ziyaretlerini sürdürüyor06 Ekim 2021 Çarşamba 00:08
  • Asfalt çalışmaları sürüyor06 Ekim 2021 Çarşamba 00:08
  • Herkes görmeli06 Ekim 2021 Çarşamba 00:07
  • Kedi tedavi merkezi açıldı06 Ekim 2021 Çarşamba 00:06
  • Öğrenciler güne sıcak çorba ile başlıyor06 Ekim 2021 Çarşamba 00:05
  • Ankara’da yeni medya okulu06 Ekim 2021 Çarşamba 00:03
  • Huzurevindeki yaşlılar okuma yazma eğitimlerine başladı05 Ekim 2021 Salı 00:14
  • 2 Bin Çocuğa Eğitim Verildi05 Ekim 2021 Salı 00:13
  • Hayvanlar için yürüdüler05 Ekim 2021 Salı 00:11
  • Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Özel Hastanelerle El Ele05 Ekim 2021 Salı 00:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti