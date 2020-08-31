Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki farklar

Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedir? Hicri takvim ile miladi takvim arasında kaç gün fark var? Hicri takvimi kullanan ülkeler? Hicri Takvim başlangıç tarihi, Miladi Takvim başlangıç tarihi, Hicri takvim ayları ve anlamları neler?

Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedir? Hicri takvimi kullanan ülkeler hangileri?

Günümüzde bir çok ülke miladi takvimi yani Güneş esaslı takvimi kullanırken sadece iki devlet Hicri takvimi kullanıyor. Hicri takvimi kullanan bu devletler ise İran ve Afganistan ’dır.

Hicri Takvim ve Miladi Takvimin başlangıç tarihlerinde farklılık vardır.

Hicri Takvim başlangıç tarihi ne? Miladi Takvim başlangıç tarihi ne?

Hicri Takvim başlangıç tarihi Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi Takvimde ise başlangıç tarihi Hz. İsa’nın doğum tarihi 0 yılıdır.

Hicri Takvim ay yılını esas alırken, Miladi Takvim güneş yılını esas alır. Ve bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.

Hicri takvim de 1 yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan bir takvimken, Miladi takvimde de 12 aydan oluşur ancak 365 gün 6 saatlik zamanı “1 yıl” olarak kabul eden takvimdir.

Hicri takvim de aylar Muharrem, Safer, R. Evvel, R. Ahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Sevval, Zilkade, Zilhicce aylarından oluşmaktayken,

Miladi takvim de Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarından oluşur.

Hicri takvim ayları ve anlamları neler?

Muharrem ayı: Arabi, kamerî / hicri ayların başı, birincisidir. Haram edilmiş olan. Bu Muharrem ayında Müslümanlıktan evvel Arablar arasında muharebe yasaktı. Bundan dolayı bu isim verilmiştir. Haram kılınmış, tahrim olunmuş. Muharrem, savaşmanın haram kılındığı dört aydan birinin adıdır.

Safer ayı: Boş ve hâli olmak, sararmak anlamlarına gelir. Hicri aylardan ikincisidir.

Rebiülevvel ayı: İlk bahar, bolluk ve bereket. Çiçeklerin açıp otların bittiği mevsim. Hicri yılın üçüncü ayıdır.

Rebiülahir ayı: Baharın sonu. Hicri yılın dördüncü ayıdır.

Cemaziyelevvel ayı: Cumâdâ soğuk ve kurak anlamlarına gelir. İlk mazi, geçmişi. Hicri ayların beşincisidir.

Cemaziyelahir ayı: Son mazi, geçmiş. Hicri ayların altıncısıdır.

Receb ayı : Azametli, heybetli. Ta'zim etmek. Cennet'te bir nehir ismi. Savaşmanın yasak olduğu haram aylardan biridir. Hicri ayların yedincisi, mübarek üç ayların birincisidir.

Şaban ayı: Aralık, fasıla. Hicri ayların sekizincisi, mübarek üç ayların ikincisidir.

Ramazan ayı: Yanmak demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar, yok olur. Hicri ayların dokuzuncusu, mübarek üç ayların üçüncüsü/sonuncusudur.

Şevval ayı: Bu aya şevval denilmesinin sebepleri arasında, dişi develerin bu ayda kızgınlıklarının artması ya da havanın çok sıcak olması sebebiyle develerin sütünün azalması yüzünden bu adla anıldığı şeklinde açıklamalar mevcuttur. Hicri ayların onuncusudur.

Zilkade ayı: Câhiliye devri Arapları tarafından hurmaların olgunlaşması ve mahsulün toplanması mânâsında kullanılmaktaydı. Haram aylardan olup hicri ayların on birincisidir.