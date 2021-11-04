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Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolunu daha iyi yerlere getireceğiz

Üst üste 2'nci kez Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) başkanlığına seçilen Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunu daha iyi yerlere getireceklerini kaydetti.
Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolunu daha iyi yerlere getireceğiz

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda 171 delegeden 108'inin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçilen Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sürecin kolay olmadığını belirterek sözlerine başlayan Türkoğlu, şunları söyledi: "Sonuçta bir seçim. 3 adayla çıkıldı TBF başkanlık seçimi için. 3 aday da Türk basketboluna hem oyunculuk hem antrenörlük hem yöneticilik anlamında çok değerli şeyler katmışlardır. Hem Harun Erdenay'ı hem de Erman Kunter'i kutlamak istiyorum. En büyük teşekkür kulüplerimiz, delegelerimiz, camiamıza. Türk basketbolunu daha iyi yerlere getireceğiz. Biz kendi üzerimize düşeni en iyi şekilde üstleneceğiz. Bu süreçte dualarını eksik etmeyenlere teşekkür ederim. Önümüzdeki haftadan itibaren tek tek tüm kulüplerimizi ziyaret edip, bize güvenip, bize inandıkları için bire bir teşekkür etmek istiyorum. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Sorumluluklarımızın farkındayız. Camiamızdan bize verilen net mesajı aldığımızı düşünüyorum. Bu işi tekrar beraber daha iyi yapabileceğimizi düşündükleri için herkese teşekkürlerimi ve saygılarımı iletiyorum. İyi ki varsınız."

"CAMİAMIZ BİZE HER FIRSATTA DESTEK GÖSTERMİŞTİR"

"5 yıl içinde yaptıklarımızla camiamız bize olan inançlarını her fırsatta dile getiriyordu" diyen Hidayet Türkoğlu, "Eksik kaldığımız noktalar kesinlikle olmuştur. Bunu ekip olarak gördük. Yönetim kurulumuzdaki değişikliklerimizle de daha iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşündük. Camiamız bize her fırsatta destek göstermiştir. Diğer 2 adayımız da Türk basketbolu için çok önemli insanlardır. Kendileriyle karşı karşıya oturmak isteyeceğim bir kez daha. Onlar da bizim ağabeylerimiz. Bu süreçte beraber hareket etmemiz doğru olur diye düşünüyorum. Dilerim Türk basketbolunu Türkiye'de hak ettiği yere tekrardan çıkartırız" dedi.

"BU TESİSİN TÜRK BASKETBOLUNA ÇOK DEĞER KATACAĞININ FARKINDAYIZ"

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılan tesisle ilgili son durumun ve nasıl gelişmeler olacağının sorulması üzerine Türkoğlu, "Mazbatımı ne zaman alacağım bilmiyorum ama alır almaz ekip olarak Sayın Bakanlığımızın kapısını çalacağımız hususlardan bir tanesi. Bu tesisin Türk basketboluna çok değer katacağının farkındayız. İçerideki antrenman salonları, maç sahaları... Aynı çatı altında organizasyonlar yapabilmemiz ve altyapımız için çok önemli. Dilerim ki bu süreçte Sayın Bakanımızla birlikte daha yakın markajla bu işi sonuca ulaştırırız. Sayın Bakanımız ülke sporu için çok önemli işlere imza attı, atmaya devam ediyor. Dilerim ülkemize bir tesis daha kazandıracağız" yanıtını verdi.

Türkoğlu son olarak, "İnşallah hep beraber tüm camiamız olarak basketbolu tekrardan en üst noktalara çekmek için kollarımızı sıvarız" diyerek sözlerini noktaladı.

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