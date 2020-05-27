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Hidroksiklorokin nedir? Hidroksiklorokin ilacı ne için kullanılır?

Fransa’da Hidroksiklorokin ilacının kullanımını yasaklandı. Peki, Hidroksiklorokin nedir? Hidroksiklorokin ilacı ne için kullanılır?
Hidroksiklorokin nedir? Hidroksiklorokin ilacı ne için kullanılır?

Fransa’da koronavirüs (COVID-19) hastalarının tedavisinde kullanılan 'Hidroksiklorokin' yasaklandı. Peki, Hidroksiklorokin nedir? Hidroksiklorokin ilacı ne için kullanılır? Hidroksiklorokin ilacı Fransa’da neden yasaklandı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Covid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici askıya alındığını bildirmişti. Bunun üzerine fransa Hidroksiklorokin ilacının kullanımını yasaklandı.

Hidroksiklorokin nedir? Hidroksiklorokin ilacı ne için kullanılır?

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Hidroksiklorokin (HCQ), belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.

 Madde özellikle klorokine cevap veren sıtma için kullanılır. Diğer kullanımlar arasında romatoid artrit, lupus ve porfiri kutanea tarda tedavisi bulunur. Ağız yoluyla alınır. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonları için deneysel bir tedavi olarak kullanılmaktadır.

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