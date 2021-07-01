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'Hijyen alışkanlıkları oto yıkama sektörüne yaradı'

Pandemide artan hijyen kaygıları, araç sahiplerinin oto yıkama hizmetlerine olan talebini artırdı.
'Hijyen alışkanlıkları oto yıkama sektörüne yaradı'

Pandemi sürecinde edinilen hijyen alışkanlıkları normalleşme döneminde de devam ediyor. Bulaş riski nedeniyle gün içerisinde temas ettiği yerleri sık sık dezenfekte etmeye başlayan pek çok insanın tedbiri elden bırakmadığı görülüyor. Bu durumun en çok etkilediği alanların başında oto yıkama sektörünün geldiğini söyleyen ooAutos Genel Müdürü Serkan Akçaoğlu, “Koronavirüsün günlük hayatımıza kazandırdığı hijyen alışkanlıkları sayesinde yüzde 120’den fazla büyüdük. Şu an pandeminin seyri hafiflemesine rağmen, önceki dönemlerdeki büyüme trendleri ve taleplerde herhangi bir düşüş söz konusu değil” diye konuştu.

OTO YIKAMADA DİJİTALLEŞME DÖNEMİ

Salgın Türkiye’ye geldiği ilk günden bu yana oto yıkama taleplerinde büyük artış görüldüğünü kaydeden Serkan Akçaoğlu, “Bir buçuk senenin ardından vakaların azaldığı ve normalleşmeye geçildiği bu dönemlerde de edinilen alışkanlıkların azalmadığı görülüyor. Koronavirüsün Türkiye’de görüldüğü 2020’nin Mart ayından itibaren oto yıkamaya taleplerin yüzde 85 arttığını gözlemlemiştik. Söz konusu ivme bu yıl da etkisini sürdürüyor. Kademeli normalleşmenin üçüncü etabında sokağa çıkma ve seyahat yasaklarının kalkması ve yaz aylarının da etkisiyle insanlar daha fazla dışarı çıkmaya başlayacak. Ayrıca kapalı olan işyerlerinin ve okulların açılmasını da göz önünde bulundurduğumuz bu dönemde araç kullanımının artacağını söyleyebiliriz. Taleplere en iyi şekilde yanıt vermenin yolu ise oto yıkamanın dijitalleşmesinden geçiyor” ifadelerini kullandı.

‘TEMASSSIZ ERİŞİM İMKANI’

Geliştirdikleri ooAutos dijital otomobil asistanıyla oto yıkama başta olmak üzere pek çok araç hizmetine temassız erişim imkanı sunduklarını belirten Akçaoğlu şöyle konuştu:

“Artık yavaş yavaş günlük hayatımızın bir parçası haline gelen oto yıkama için bizler de çağın gereklerine uygun inovatif uygulamalarla hizmet vermeye başladık. ooAutos dijital otomobil asistanı ile araç sahiplerine QR kodlu temassız ödeme ve tek tıkla oto yıkama, bakım, lastik, çekici ve ekspertiz gibi pek çok araç hizmetine erişme imkanı sunuyoruz. Çok yakında bu hizmetlere sigorta ve kaskoyu da ekleyeceğiz. Dijital oto yıkama süreci sayesinde herkes kolay bir yöntemle temiz otomobillere sahip olabiliyor ve yolculuklarına güvenle devam edebiliyor. Amacımız, sektörün dijital dönüşümüne destek olmak. Bu kapsamda uygulamanın erişilebilirliğini artırmak için İstanbulkart entegrasyonu gibi çeşitli kampanyalar geliştiriyoruz.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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