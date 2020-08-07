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Hijyen için Paket Dönemi, İlgi büyük

Koronavirüs salgını nedeniyle artan hijyen hassasiyetinin ardından açık satışı yapılan gıda ürünleri de artık paketlenmiş olarak satışa sunuluyor. Vatandaşlar paketli ürünlere büyük ilgi gösteriyor.
Hijyen için Paket Dönemi, İlgi büyük

Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle pek çok örf ve adetlerimiz de değişikliğe uğradı salgın önlemine uyumlu hale geldi. Düğün ve cenazelerde ya da hayır olarak dağıtılan lokum ve helvalar da covid-19 önlemleri kapsamında değişikliğe uğradı. Artık paketli ve tek kişilik olan lokum ve helvalar vatandaşın tercihi olmaya başladı. Pek çok vatandaş lokum ve helva imalatçısından ürünlerinin tek kişilik şekilde paketlenmesini istiyor. Gazetemize konuşan Başkent’in köklü imalat ve firmalarından birinin yetkilisi, “İmalattan sonra vatandaş ürünlerin tek tek paketlenmesini istiyor. Ya da 80 gramlık küçük paketli ürünlerimiz tercih ediliyor” diye konuştu. 

HELVA VE LOKUMLAR PAKETLENİYOR 
Ulucanlar Caddesi’nde helva ve lokum imalatı yaptıklarını belirten firma yetkilisi, “ Daha önceleri de jelatinli ürünlerimiz mevcuttu fakat bu hastalıkla beraber vatandaş artık buna daha çok dikkat etmeye başladı. Firmamızda da hijyen kurallarına uyuyoruz. Mevlut ve düğün için ürünlerimizin hepsi tek kullanımlık şekilde üretiliyor. Vatandaş başına paketli ürün veriyoruz. Şu an vatandaşlar lokumların da pakete sarılmasını istiyor. Bizler de arzu edene lokumları tek pakete koyuyoruz. Müşteri helvayı da böyle istiyor. Helvalarımızı piknik usulü keserek jelatine sarıyoruz vatandaşın hizmetine öyle sunuyoruz. İnsanlar da tekli şekilde bu ürünü yakınlarına ikram ediyor. Bizler imalatçı olduğumuz için fiyatlarımız daha uygun. Şu an sade lokumumuz 13 TL civarında. 1 kilogram lokum 40 kişiye kadar cevap verir. Üzerinde fındık veya fıstıklı ürünlerimiz var onların kilosu da 30 TL” diye konuştu. 

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HELVA SUSAM TAHİNİNDEN YAPILIR 
Susamdan elde edilen tahinle helvanın yapılması gerektiğine dikkat çeken firma yetkilisi, “Helva yaz döneminde çok tüketilmiyor. Yazın yazlık helvaya tercih çok olur. O direk tahinden yapılır. Un ve irmikten yapanlar var onların fiyatları ucuzdur. Biz tamamen yerli susamdan yani tahinden yapıyoruz helvamızı. Helvayı helva gibi yemek istiyorsanız tahinden yapılması gerekir. Onu kokusundan anlayabilirsiniz. Sade ve fıstıklı yaz helvası 40 lira cevizlisi 43 lira. Tahinden yapılması az önce bahsettiğim gibi çok önemli. Tahinin de susamdan imal edilmiş olması gerekiyor. Yer fıstığından imal edilen tahin daha ucuzdur” bilgilerine yer verdi. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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