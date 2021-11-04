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Hijyen malzemeleri üretilerek tasarruf sağlanıyor 

Pandemi başladığından bu yana ilçe genelinde yaptığı hizmetlerle vatandaşlara tam destek veren Yenimahalle Belediyesi, maske üretimini modern atölyelerinde son teknoloji makinelerle yapıyor.
Hijyen malzemeleri üretilerek tasarruf sağlanıyor 

Yenimahalle Belediyesi’nden üretim atağı

Yenimahalle Belediyesi, hizmet birimlerinin tüm hijyen malzemelerini kendi tesislerinde üretiyor.

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Üretim atölyelerini gezerek çalışmalar hakkında personelden bilgi alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Halk sağlığını öncelik olarak görüyoruz. Ekiplerimiz kendi kurduğumuz üretim atölyesinde son teknoloji makineleri kullanarak en kaliteli maske ve dezenfektanı üretiyor. Ayrıca belediyemizde kullandığımız tüm hijyen malzemelerimizi de bu tesiste üreterek gider kalemlerimizden ciddi bir tasarruf sağlıyoruz” dedi.

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Yüksek tasarruf sağlanıyor

Yenimahalle Belediyesi’nin Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri içerisinde 500 metrekare alana kurduğu modern üretim tesisinde günde 10 binden fazla maske üretiliyor. Öte yandan belediye hizmet binası ve tüm birimlerinde kullanılan sıvı sabundan bulaşık deterjanına, oto şampuanından yüzey temizleyicilere, kolonyadan dezenfektana kadar birçok kalemde temizlik ve hijyen malzemesi de yine belediye personelleri tarafından bu tesislerde üretilerek belediye giderlerinde yüksek tasarruf sağlanıyor. 

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