Hijyen mesaisi sürüyor

Büyükşehir Belediyesi COVID-19 salgınıyla etkin mücadelesine aralıksız devam ediyor. Toplum sağlığını korumak için ilçe ilçe dolaşarak esnaf ve vatandaşlara hijyen desteği sağlayan Ankara Zabıtasının son adresi Akyurt ve Kalecik ilçeleri oldu.

Pandemi sürecinde esnafa ve vatandaşa dezenfektan ve maske dağıtımını aralıksız sürdüren Ankara Zabıtası, son olarak Akyurt ve Kalecik ilçelerinde pazarcı ve taksici esnafı ile Özel Toplu Taşıma Araçlarının şoförlerine dezenfektan ve maske dağıttı.

ANKARA ZABITASI’NIN HİJYEN DESTEĞİ

Ankara Zabıtası özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları ve pazar yerlerinde ücretsiz hijyen ve maske desteğinde bulunuyor.

Kent genelinde ilçe ilçe dolaşarak vatandaşlar başta olmak esnaf odaları, pazarcı ve mahalle esnafını ziyaret eden Ankara Zabıtası ekipleri, son olarak Akyurt ilçesinde 20 bin maske ve 5 litrelik 100 adet dezenfektan, Kalecik'te ise 8 bin maske ve 60 adet dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi. Akyurt'ta hijyen desteği çalışmalarına katılan Ankara Zabıtası Şube Müdürü Veda Oğan, vatandaşlara ve esnafa maske ve sosyal mesafe kadar temizlik uyarısında bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Pandeminin başladığı ilk günden bugüne kadar Ankara’nın ilçelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Akyurt ilçesine gelerek çeşitli meslek odalarını ziyaret ettikten sonra pazar alanında pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza maske dağıttık. Akyurt Minibüsçüler Durağında da esnafımıza hijyen desteğimiz oldu. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek.”

ESNAFTAN BAŞKAN MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Akyurt ve Kalecik’te gerçekleştirilen hijyen desteğinin vatandaşlar kadar kendileri için de önemli olduğunu belirten ilçe esnafı bu hizmetten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:

-Sinan Sivri (Akyurt Minibüsçüler Durağı Başkanı): “Bizlere maske ve dezenfektan desteğinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Mustafa Refah (Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı): “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a ve ekibine yapmış olduğu maske ve dezenfektan desteği için teşekkür ederim.”

-Ömer Karakoç (Kalecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı): “Ankara Zabıtası tarafından dağıtılan maske ve dezenfektanları aldık. Kalecik ilçemize bu hizmetlerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz.”

-Satılmış Kartal (Akyurt Ziraat Odası Başkanı): “Pandemi dönemi boyunca bize maddi ve manevi destekte bulunan ve bize maske dağıtan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Ahmet Dalkıran (Kalecik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı): “Kalecik'te geçtiğimiz haftalarda bir deprem yaşamıştık. Başkanımız ilçemizi ziyaret etti. Bizlere ekmek yolladı, çorba arabası yolladı. Başkanımıza sevgilerimi iletiyorum. Bizlere sağladığı her türlü destekten dolayı çok teşekkür ederiz.”

-Hakkı Arslan (Özel Toplu Taşıma Aracı Şoförü): “Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi bizlere sürekli maske ve dezenfektan yardımında bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız bu süreçte toplam 12 aracımıza ücretsiz şeffaf panel takarak, bizlerin sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağladı. Mansur Başkanımızdan Allah razı olsun.”

-Metin Ayaş (Taksici Esnafı): “Hem esnaf hem de müşterilerimiz adına çok teşekkür ederiz. Bizlere sağladığı desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne minnettarız.”

-Yaşar Öztürk (Pazarcı Esnafı): “Mansur Başkan’a her şey için teşekkür ederim.”

-Hacı Yusuf (Pazarcı Esnafı): “Pandemi dönemi boyunca bizlere maske dağıtan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Özcan Yurt (Pazarcı Esnafı): “Akyurt’a gelerek bizlere ve vatandaşlara maske dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim.”

-Bedirhan Avcı (Pazarcı esnafı): “Ankara Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara ve esnafa yönelik başlattığı maske dağıtımı uygulamasından çok memnunum. Hizmetlerinden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”