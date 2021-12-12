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Hikmet Karaman: Fevkalade üzgünüm

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman karşılaşmayı değerlendirdi.
Hikmet Karaman: Fevkalade üzgünüm

Kaybettikleri için oldukça üzgün olduklarını belirten Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ''Öncelikle çok üzgünüz. Son dakikalara önde girdiğimiz maçı kaybetmek üzücü oluyor. Oyunun başlarında Beşiktaş taraftarının müthiş bir motivasyonu vardı ama buna rağmen oyuncularımız bunu kırdı. Sonrasında bir taç atışında taraftarı kendi kendimize ateşledik. O durum taraftarı harekete geçirdi ve taçtan sonra durum 2-2 oldu. Birçok maçta çok oyuncu eksiğimiz vardı. Beşiktaş takımının değişiklikleri olumlu yansıdı. Bizde eksik oyuncular var. Geldiğimden beri bunlarla uğraşıyorum. 2-1'den maç kaybetmemeniz gerekiyor. Burada Beşiktaş'a 2 gol atıyorsun maçın bitimine 6 dakika var gol yiyorsun. Tabii tecrübeli oyuncular önemli oluyor bu noktada. Fevkalade üzgünüm. Elimizde tuttuğumuz bir maçı teslim ettik. Beşiktaş'a da yolunda başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu.

"OĞUZHAN OYUNA GİRMEK İSTEMEDİ"

Takımda eksiklerinin çok fazla olduğunu belirten Karaman, ''Oyuncu eksikleri bizi çok etkiliyor. 3-4 maçı 5-6 eksikle bitirdik. Beşiktaş'ın da eksikleri vardı belki ama kulübede bekleyenler de önemli oyuncular. Biz eksiklikler yaşadık. Onur da sakatlandı çıktı mesela. Ramazan hiç ısınmadan maça girdi çocuk. Eksiklerimiz nedeniyle oyunu zaman zaman tutamadık. Güven girdi oyunu çevirdi. Oğuzhan oyuna girmek istemedi mesela. Yan yanayız görüyoruz biz de. Çağırdılar, Oğuzhan girmek istemedi'' dedi.

"BAZEN KALİTE, SAKİNLİK ÇOK ÖNEMLİ"

Takıma geldiğinde 8 sakatın olduğunu belirten Karaman, ''Ülkemizde zaman zaman bazı kamp sorunları yaşıyoruz. Ben geldiğimde zaten 8 sakat vardı. Yükleme yaparken de oyuncuların zorlandıklarını görüyoruz. Sakatlıkların artacağının farkına varıyoruz. Onun dışında Uğur'un mesela daha Trabzon maçından bu güne ilk 90 dakikası. Hep birilerini monte ederek maçları oynamaya çalışıyoruz. Kadro yapılanması da çok önemli. Mensah sezonu kapattı, oraya koyacak bir ismimiz daha yok mesela. Dolayısıyla kamplar ve hazırlık maçları çok önemli. Ama oyuncular da o kadar çok maç oynuyor ki, şimdi mesela devre arası oluyor. İki sezondur oyuncuların da inanılmaz bir şekilde antrenman-maç programı oluyor. Dinlenmeden hazırlanmaya çalışıyoruz. Takımı mı hazırlayacaksın yoksa sakatlık olmasın diye antrenman programını mı? Onun için ben ne yaptığımı biliyorum, haliyle çok üzülüyorum. Pozisyon var, yok değil. 2-1'den sonra kaç tane pozisyon yakaladık ancak goller yedik. Güven'in attığı gol, Batshuayi'nin attığı gol... Bazen kalite, sakinlik çok önemli'' diyerek sözlerini noktaladı.

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