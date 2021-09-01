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Hikmet Karaman: Herkesin takdirle karşıladığı Kayserispor ortaya çıkacak

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Eksik bölgeyi de tamamladıktan sonra herkesin takdirle karşıladığı bir Kayserispor ortaya çıkacak" dedi.
Hikmet Karaman: Herkesin takdirle karşıladığı Kayserispor ortaya çıkacak

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, 3 günlük aranın ardından Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda düz koşu ve pas çalışması gerçekleştirildi. İdman öncesinde açıklamalarda bulunan Hikmet Karaman, "Mame Thiam milli takıma davet edilmesine rağmen gitmedi, 'ben antrenman yapacağım' dedi, kendisine teşekkür ederim. Milli takım kampında sakatlanan Mario Gavranovic için üzüntülüyüz. Ben kendisini riske atmamak için Başakşehir maçında oyuna almadım. Ben O'na milli takıma gitmemesini söyledim. O da çok üzgün. O da bizim için büyük şanssızlık. Diğer arkadaşlarla çalışmalarımızı geliştirip farklı pozisyonlarda oynayacak oyuncu grubunu çıkartmamız gerekiyor" diye konuştu.

"NE OLURSA OLSUN KULÜBENİZİN GÜÇLÜ OLMASI GEREKİYOR"

Hikmet Karaman, transfer çalışmaları hakkında ise şunları dile getirdi: "İki maç üst üste kaybeden ve üçüncü maçı evinde oynayan Başakşehir'i yendik. Eksik bölgeyi de tamamladıktan sonra herkesin takdirle karşıladığı bir Kayserispor ortaya çıkacak. Transferlerle ilgili konu başkanlık makamını ilgilendiren bir durum. Gönül ister ki kimseyi göndermeyelim. Görelim içinde faydalı var mı? Yok mu? Ama yabancı sayısı fazla olduğunda sorun oluyor. Bazen bir yerli oyuncu almak için bir yabancıyı dışarı almak zorunda kalıyorsunuz. Bir hamle yapmak gerekirken 2 hamle yapmanız gerekiyor ne olursa olsun kulübenizin güçlü olması gerekiyor. İnşallah milli maç arası bitip lig tekrar başlamadan yeni transferi de aramızda görürüz" ifadelerini kullandı.

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