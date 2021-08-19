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Hikmet Karaman: Takımın özetini belirlemeye çalışacağız

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, sezonun ikinci haftasında cuma günü Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Hikmet Karaman: Takımın özetini belirlemeye çalışacağız

Ligin ikinci haftasında sahasında Adana Demrspor'u konuk edecek olan Yukatel Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Öğle saatlerinde Kayseri'ye gelen ve resmi sözleşmeyi imzalayan teknik direktör Hikmet Karaman, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Karaman yaptığı açıklamada, "Söylenecek şu var; çalışmak, çalışmak, çalışmak. Kayserispor'u futbol olarak bir seviyeye getirmek istiyoruz. Daha önce 3 kez daha burada çalıştık. Kayseri şehrini tanıyan ve taraftarının ne istediğini bilen biriyim. Öncelikle bizim hedefimiz beklentilere cevap vermek. Kısa zamanda da takımın özetini belirlemeye çalışacağız. Cuma günü oynayacağımız Adana Demirspor maçından sonra oynayacağımız Başakşehir maçı var. Daha sonra lige verilecek olan milli maç arasına kadar alabildiğimiz maksimum puanları alıp taraftarın ve şehrin yüzünü güldürmek zorundayız" diye konuştu.

"İCRAATA BAŞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Takımda hazırlıkların sürdüğünü belirten Karaman, "Fazla bir şey söylemeye gerek yok. 'Bismillah' dedik başladık. İcraata başlamak zorundayız. Kayserispor'un, Altay ile oynadığı maçı da seyrettim. Şimdi bir şey söylemek olmaz. Cuma günü bu ordu ile bir maça çıkacağız. Dolayısıyla bu arkadaşlarla ilgili bir yorum getirmek son derece yanlış olur. Kayserispor formasını giyen, terinin damlasını sonuna kadar dökecek her futbolcu bizim önemlidir. Transfer veya eksik gibi söylemler beyan etmek doğru değil ama iyi bir analiz ve istişare yapmak gerekiyor. Önümüzde bir süreç var. Biz de bu süreci iyi bir şekilde kullanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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