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Hikmet Karaman'dan Deniz Türüç açıklaması: Galatasaray...

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Deniz Türüç'ün transferiyle ilgili konuştu.
Hikmet Karaman'dan Deniz Türüç açıklaması: Galatasaray...

Hikmet Karaman, "Benim duyumlarıma göre, Deniz Türüç için transfer isteği gösteren tek takım Galatasaray. Ancak bu sadece benim duyduğum. Türkiye'de rüzgar öyle bir esiyor ki, neler olacağını hiç anlayamıyorsunuz." ifadesini kullanırken sarı-kırmızılıların bu transferde önde olduğunu vurguladı.

Takımın önemli isimlerinin aynı anda takımdan ayrılmasına razı olmayacağını belirten deneyimli teknik adam, "Deniz Türüç ile Mensah'ın aynı anda takımdan ayrılması mümkün değil" şeklinde konuştu.

Sözleşmesinde 10 milyon euro çıkış bedeli olan Deniz Türüç, kariyerinde oynadığı 121 Süper Lig maçında 21 gol atıp 23 asist yaptı.

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