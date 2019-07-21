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Hilal Ayık’tan Serhat Oğuz’a ziyaret

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Kahramanakazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u ziyaret etti. Başkan Oğuz, misafirine ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, ilçeyi gezdirdi.
Hilal Ayık’tan Serhat Oğuz’a ziyaret

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Kahramanakazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Ayık’a ziyaret kapsamında Akyurt Belediyesi Meclis üyeleri de eşlik etti. Başkan oğuz, misafirlerini makamında ağırladı. Ziyaret kapsamında Başkan Oğuz, ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında misafirlerine bilgi verirken, iki belediye arasında yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Oğuz daha sonra misafirlerine ilçeyi gezdirdi. Oğuz ve Ayık bu kapsamda ilçede bulunan Kahramankazan Et AVM’yi ziyaret ederek burada esnafla bir süre sohbet etti.

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Başkan Ayık ve belediye meclis üyeleri Kahramankazan’a yaptıkları ziyaret dolayısıyla oldukça mutlu olduklarını belirterek, misafirperverliğinden dolayı Başkan Oğuz’a teşekkür etti. Başkan Oğuz da, bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Ayık ve belediyle meclis üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı şükranlarını sundu.    


 
 

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