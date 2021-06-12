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'Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a 153 Yıllık İyilik Hareketimiz' sergisi İstiklal Caddesi'nde açıldı

Türk Kızılay'ın 153. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a 153 Yıllık İyilik Hareketimiz" sergisi açıldı.
'Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a 153 Yıllık İyilik Hareketimiz' sergisi İstiklal Caddesi'nde açıldı

Beyoğlu Belediyesi ve Türk Kızılay iş birliğiyle İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi önünde açılan sergide konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, savaşta yaralanan askerlere yardım etmek için kurulan Hilal-i Ahmer'in, bugün tüm dünyaya yardıma koşan bir kuruluş haline geldiğini söyledi.

Kınık, "153 yılı geride bıraktık. Bitmek, durmak bilmeyen bu iyilik hikayesi, iyiliğin amiral gemisi tam da bugün başladı. Bu sergide kuruluştan itibaren hikayeler var. Osmanlı'nın son dönemlerinden genç Cumhuriyetimize, o zor günlere, kıvanç duyduğumuz olaylar var. Bizi biz yapan değerlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay'ın dünyanın en önemli derneklerinden biri olduğuna vurgu yapan Kınık, "153 yıldır yaşayan merhamet çınarının yeşil kalması için milletin desteği zaruri. Pusulanın doğruyu gösterdiği, hayırlı limanlara demir attığı ve hayırlı sonuçlara ulaşan işler temenni ediyorum." diye konuştu.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli de Kızılay'ın afetlerdeki özverili çalışmalarıyla seçkin bir kurum haline geldiğini söyledi.

Kızılay'ın herkesin sahiplenmesi gereken bir kuruluş olduğunu belirten Demirelli, "Kızılay afetlerde insanımızın yardımına koşan devletimiz kurumlarının yanında yer alan, son yıllarda kurumsal kapasitesini geliştiren ve gönül coğrafyamızda yer alan dil, din ayrımı gözetmeksizin dara düşen insanların yardımına koşan bir kurum haline geldi. Kızılay'ın geçmişi bir fotoğraf gibi önümüzden geçecek. Kızılay bizlerin kurumu, sizlerin desteğiyle ayakta duran ve herkesin sahiplenmesi gereken bir kurum. Bu değerin, markanın yaşatılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Kızılay'ın 153 yıldır yaptığı çalışmalarla gönüllerde yer ettiğini dile getirdi.

Türk Kızılay'ın dini, dili, ırkı ne olursa olsun dünyanın her köşesinde yaraları merhametle sararak insanlığa hizmet ettiğini belirten Yıldız, "Nerede sel, deprem olduysa gözümüz Kızılay'ın hilalini aradı ve bir süre sonra başka kurumların ve devletlerden daha hızlı bir şekilde yardım iyilik kervanıyla yardıma koştu. Bugün de dünyanın dört bir yanında tarihinden, milletinden güç alarak yardımlara koşmaya devam ediyor. Böyle bir sergide buluşmaktan dolayı mutluyum." ifadesini kullandı.

Sergide, Kızılay'ın dünya çapındaki 153 yıllık çalışmalarından kareler yer alıyor.

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