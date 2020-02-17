Hilecilerin dördü Ankara’da

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen hileli ürünler listesini açıkladı.Listeye göre hile yaptığı saptanan 74 firmanın dördü Ankara’da bulunuyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesi 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen aralarında süzme çiçek balı, alkollü ve alkolsüz içecekler, bitkisel yağ ve margarin, çikolata, et ve süt ürünlerinin yer aldığı ürünler ile firma ve üretim yerleri liste halinde paylaşıldı.

BAŞKENT’TEKİ DÖRT FİRMADAN TAKLİT VE TAĞŞİŞ

Listede Ankara’dan dört firma bulunuyor. İşte o firmalar; “Kardelen Tarım Ürün. Gıda Mad. Tem. Malz. ve Konf. Koz. İtr. Top. Paz. İth. ve İhr. Tic. Ltd. Şti.(Yenimahalle/Ankara), Vip Ortadoğu Gıda Turz. İnş. Turz. İnş. Taah. İml. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. / İvedikköy Mah. 1468.Cad. 2265.Sok. No:10/A1-A2-A3-A4 Yenimahalle, Hafize Ana Köy Ürünleri Serkan Erişoğlu Merkez Mah. / Ötüken Ticaret - Sedat OMUZUBOZLU – Etimesgut.

YUSUF SAĞLAM /İLKSAYFA