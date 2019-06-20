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Himalayalar'daki buzul kayıpları ikiye katlandı

Himalayalar'da buzulların erime hızının, önceki 25 yıllık süreçle karşılaştırıldığında 2000'den itibaren iki katına çıktığı gözler önüne serildi.
Himalayalar'daki buzul kayıpları ikiye katlandı

BBC'nin haberine göre araştırmacılar, Soğuk Savaş dönemi casus uydularından alınan görüntüler ile son yıllarda çekilen görüntüleri karşılaştırdı.

Araştırmacılar ayrıca, Himalayalar'daki buzul kayıplarına ilişkin 1975-2000 ile 2000-2016 yıllarına ait verilere bakarak 40 yılı aşkın sürede yaşanan buzul kayıplarının büyüklüğünü ortaya koydu.

1975-2000 yıllarında her yıl ortalama 4 milyar ton buzulun eridiğini belirleyen araştırmacılar, buzulların erime hızının 2000-2016 yıllarında ise neredeyse iki katına çıkarak her yıl ortalama yaklaşık 8 milyar ton olduğunu tespit etti.

Çalışma, 2000'den bu yana Himalaya buzullarının yüksekliğinin yılda ortalama 0,5 metre azaldığını gösterdi.

Himalayalar'daki 2 bin kilometreye yayılan 650 buzulu inceleyen Colombia Üniversitesinden araştırmacılar, buzulların erimesinin temel nedeninin iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışı olduğunu belirtti.

Çalışma, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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