Himalayalar’daki çığ felaketi!

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yer alan ve dünyanın en büyük sıradağı olan Himalayalar'da 17 Ocak'ta meydana gelen çığ felaketinde yeni gelişme yaşandı.
Himayalar'da 4 Güney Koreli yürüyüşçü ve 3 yerlinin cesetlerinin kurtarılmasının ardından, arama kurtarma ekipleri çığ altındaki son 2 cesede 110 gün sonra ulaşmayı başardı.
NE OLMUŞTU?
Himalayalar'da 17 Ocak'ta yürüyüşe çıkan 7 kişi çığın altında kalmış, ilk belirlemelere göre 4 Güney Kore uyruklu turist ve 3 kiş arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmıştı.
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