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Hindistan Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, yüzlerce vatandaşını özel uçuşlarla Afganistan'dan tahliye ediyor.
Hindistan Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Arindam Bagchi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce Kabil'den bir Hint Hava Kuvvetleri uçağıyla Tacikistan'a tahliye edilen 87 Hindistan ve 2 Nepal vatandaşının, bir Air India uçağıyla Yeni Delhi'ye hareket ettiğini belirtti.

Bagchi bir başka paylaşımında da 107'si Hindistan vatandaşı olmak üzere 168 yolcunun Hindistan Hava Kuvvetlerinin özel uçuşuyla Kabil'den Yeni Delhi'ye gittiğini aktardı.

Katar'daki Hindistan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise son günlerde Kabil'den Doha'ya tahliye edilen 135 Hindistan vatandaşından ilk ekibin "Hindistan'a geri gönderildiği" bildirildi.

Büyükelçilik yetkililerinin, vatandaşların güvenli şekilde geri dönüşünü sağlamak için konsolosluk yardımı ve lojistik yardım sağladığı vurgulanan açıklamada, "Katar yetkililerine ve ilgili herkese bunu mümkün kıldıkları için teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

Ülkede, hafta başında Afganistan'dan geri dönüş ve diğer talepleri koordine etmek için özel bir Afganistan masası kurulmuştu.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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