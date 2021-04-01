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Hindistan'da 10 Arakanlı Müslüman'ın zorla gözaltı merkezine götürüldüğü öne sürüldü

Hindistan'da, geçen haftadan bu yana 10 Arakanlı Müslüman'ın Hint polisi tarafından gözaltı merkezine götürüldüğü iddia edildi.
Hindistan'da 10 Arakanlı Müslüman'ın zorla gözaltı merkezine götürüldüğü öne sürüldü

Muslim Mirror internet sitesinin haberinde, Yeni Delhi'ye bağlı Kanchan Kunj bölgesindeki kampta yaşayan 4 Arakanlı Müslüman'ın bugün gözaltı merkezine götürüldüğü belirtildi.

Kamp sakinlerinden Salim Ullah, geçen hafta da 6 kişinin polis tarafından götürüldüğünü belirterek geçen haftadan bu yana 10 Arakanlı Müslüman'ın alıkonulduğunu kaydetti.

Ullah, gözaltına alınan mültecilerin kimlik kartları ve belgelerine el konulduğunu ifade etti.

İnsan hakları aktivisti ve araştırmacı Ravi Nair, Arakanlı Müslümanlar için sivil toplum örgütlerinin bir şeyler yapması gerektiğini ifade ederek "Gelecekleri belirsiz mülteciler, kamplardan kaçmaya çalışıyor." dedi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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