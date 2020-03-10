Hindistan'da 48 saatte 4 cami yakıldı

Hindistan’daki 200 milyon Müslüman yeni şiddet dalgasının hedefi oluyor. 48 saatte Masjid Maula Baksh, Babri Masjid, Chand, Jamia Arabia Madinatul Uloom camileri saldırı uğradı ve yakıldı.

Yaklaşık 200 milyon Müslümanın yaşadığı Hindistan’da Müslümanları ikinci sınıf vatandaş konumuna getiren tartışmalı Yeni Vatandaşlık Yasası’na (CAA) tepkiler sürerken Müslümanlar yeni bir şiddet dalgasının hedefi oldu. Narendra Modi’nin yönetimi altında cesaretlenen hindu milliyetçileri ve Hindistan polisi Delhi şehrinde Müslümanlara saldırdı. Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı ile sonuçlanan şiddet olaylarında çoğu Müslüman 47 kişi öldü. Bununla birlikte Aralık 2019’da başlayan gösterilerin başlangıcından bu yana ölen kişi sayısı toplam 79 oldu.

HİNDU POLİSİ ŞİDDETİ İZLİYOR

Şiddetin zamanlaması da soru işaretlerine neden oldu. Hindistan’da İslam dinine mensup olanların vatandaşlığını tartışmalı hale getiren yasaya protestolar yaklaşık 3 aydır devam etmesine karşın, iktidardaki ırkçı lider Modi’nin Bharatiya Janata Parti’sinin (BJP) Yeni Delhi’de seçimleri kaybetmesinin ardından gösteriler sırasındaki gerginlik de yeni bir seviyeye çıktı. Hindu milliyetçiliği (Hindutva) ideolojisine mensup çeteler saldırılarını yoğunlaştırırken, şiddeti engellemesi gereken polisler bunun yerine adeta saldırıları teşvik eden adımlar attı. Bilançoyu arttıran unsurlardan birisi de Hindistan polisinin Müslüman göstericileri anında tutuklarken, saldıran Hindu çetelerine hiçbir müdahalede bulunmaması oldu. Sokağa çıkma yasağı sonrası gerilimin yüksek olduğu bölgede, dörtten fazla kişinin toplanması yasaklandı.

KORKU İÇİNDELER

Bölgedeki insanların büyük bir travma yaşadığını ve rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu söyleyen Hindistan Yeni Delhi’de yaşayan Fateh Veer Singh Guram, "İnsanların yakınları öldü, birçok kişinin evleri tamamen yakıldı. Bunların gıda, battaniye gibi ihtiyaçları var. Şiddet olayları sırasında bu şekilde evleri zarar gören kişilerden başka bölgelere göç edenler de oldu. Şu an çatışmaların yaşandığı bölgelerde temel ihtiyaçların karşılanamaması en büyük sorun. Şiddet yaşanan bölgeleri bizzat kendi gözlerimle gördüm. Saldırıların kasıtlı ve hedef alınarak yapıldığı aşikar. Bu nedenle tüm Müslüman toplumda büyük bir korku var. İnsanlar evlerinden çıkmaya korkuyorlar. Bir kısmı başka bölgelere göç etti, bazıları sokaklar sakinleşene kadar akrabalarının yanlarına gitti. Olaylar yüzünden toplum ise derin bir şekilde bölünüyor" dedi.

48 SAATTE 4 CAMİYİ YAKTILAR

Başkent Yeni Delhi’de özellikle Müslümanların yoğunlukta olduğu kuzeydoğuda yer alan Ashok Nagar, Gokalpuri, Chand Bagh ve Mustafabad bölgelerinde Müslümanlar Hinduların saldırılarına maruz kaldı. Dini ayrımcılık üzerine yapılan acımasız saldırılarda camiler ve Müslümanlar hedef alındı. Sopalarla dövülen erkeklere zorla Hindistan milli marşı okutulurken, ayrımcı vatandaşlık yasasına karşı oturma eylemi yapan kadınlar da darp edildi ve birçoğu ağır yaralandı. Sadece 48 saatte 4 caminin yakılması da Müslümanlar arasında infiale neden oldua. Yakılan cami adları; Masjid Maula Baksh, Babri Masjid, Chand, Jamia Arabia Madinatul Uloom şeklinde sıralandı.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK GAZETESİ