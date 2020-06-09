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Hindistan'da en yüksek Kovid-19 vakası kayda geçti

Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 987 kişide daha koronavirüs (corona virüs) tespit edildi. Bu rakam, koronavirüsün ülkede ilk tespit edildiği 30 Ocak'tan bu yana kayda geçen 'en yüksek günlük vaka sayısı' oldu.
Hindistan'da en yüksek Kovid-19 vakası kayda geçti

Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 987 kişide daha koronavirüs tespit edildi. 

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir günde görülen 9 bin 987 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 267 bin 748’e yükseldi. 

ÖLÜ SAYISI 7 BİNİ AŞTI

Bu rakam, koronavirüsün ülkede ilk tespit edildiği 30 Ocak'tan bu yana kayda geçen 'en yüksek günlük vaka sayısı' oldu. Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 266 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 481’e ulaştı.

HİNDİSTAN 6'NCI SIRADA

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 129 bin 414 oldu. 'Worldometer' internet sitesine göre, Hindistan en çok vaka görülen 6’ncı ülke konumunda.

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