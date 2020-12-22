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Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 binin altına düştü

Hindistan'da Kovid-19 günlük vaka sayısı 20 binin altına düşerken, Çin'de salgının kontrollü seyrettiği bildirildi.
Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 binin altına düştü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 binin altına düşerken, Güney Kore'de 900'ün altına indi. Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 bin 862 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 75 bin 422'ye çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 636 bin 487 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 301 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 146 bin 111'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Çin
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte ikisi yurt içi kaynaklı, 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakalara Liaoning eyaletinde rastlanırken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 867 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 909 kişi iyileşti.

Güney Kore
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 869 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 51 bin 460'a çıktı.

Son 24 saatte 24 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 722'ye ulaştı.

Bugüne dek virüs bulaşan 35 bin 928 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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