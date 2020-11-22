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Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 milyonun üzerinde, Çin'de durum kontrollü seyrediyor

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayısı 9 milyonun üzerine çıkarken, Güney Kore'de günlük vaka artışı son 4 gündür 300'ün üzerinde, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 milyonun üzerinde, Çin'de durum kontrollü seyrediyor

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 501 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 133 bin 227'ye yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 45 bin 209 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 95 bin 908'e çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 521 bin 617 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 14'ü yurt dışı kaynaklı 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 3 vakanın 2'sinin İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 1'inin ise Şanghay'da görüldüğü bildirildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 431'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 481 kişi iyileşti.

Ülkede tespit edilen yurt dışı kaynaklı vaka sayısı ise 3 bin 775'e çıktı.

Güney Kore
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 330 Kovid-19 vakası belirlendi.

Ülkede günlük vaka artışı son 5 günde 300'ün üzerinde seyrediyor.

Toplam vaka sayısının 30 bin 733'e çıktığı ülkede 26 bin 466 kişi salgını yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 2 kişi hayatını kaybederken, virüs nedeniyle gerçekleşen toplam ölü sayısı 505'e yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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