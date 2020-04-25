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Hindistan'da Müslümanlar hastanelere alınmıyor

Hindistan'da koronavirüs (corona virüs) salgınıyla beraber Müslümanlara karşı ayrımcılık da arttı. Ülkede hastalığı Müslümanların yaydığı algısı hakimken, bazı hastaneler Müslümanları kabul etmemeye başladı.
Hindistan'da Müslümanlar hastanelere alınmıyor

Hindistan'da Covid-19 vaka sayısı hızla artarken iktidardaki milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) üyeleri, Müslümanları yeni tip koravirüsü yaymakla suçluyor. Hükümet, ülkedeki Covid-19 vaka sayısının yüzde 30'unun Tebliğ Cemaati'nin mart ayı başlarında düzenlediği dini bir toplantı ile bağlantılı olduğunu savunuyor.

İslam karşıtlığının arttığı ülkede koronavirüs salgını nedeniyle Müslümanların hedef gösterilmesinden endişe ediliyor.

MÜSLÜMANLAR HASTANELERE ALINMIYOR

Ülke genelinde çok sayıda Müslüman kendilerine yönelik düşmanlığın arttığını, eczane ve marketlere kabul edilmediklerini ifade ediyor. Telangana eyaletinde bazı hastanelerin, Müslümanların sağlık kurumuna girişini reddettiği belirtiliyor. Geçtiğimiz haftalarda Hint basını, Jarkand'da Müslüman hamile bir kadının Covid-19'u yaymakla suçlandığını için hastane personeli tarafından darp edildiğini ve daha sonra bebeğini kaybettiğini aktarmıştı.

Öte yandan Uttar Pradesh'in kuzeyindeki Meerut kentinde bir hastane koronavirüs testi negatif olmayan Müslümanları kabul etmeyeceğini belirten bir reklam yayınladı. Ancak reklamda Hindulardan kanıt sunmalarının istenmediği söylendi.

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