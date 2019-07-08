  • BIST 98.561
  • Altın 259,201
  • Dolar 5,7324
  • Euro 6,4338
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 29 °C
»

Hindistan’da otobüs kanala düştü: 29 ölü, 18 yaralı

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yolcu otobüsün kanala düşmesi sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Hindistan’da otobüs kanala düştü: 29 ölü, 18 yaralı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hindistan’ın Uttar Pradesh’in Lucknow kentinden başkent Yeni Delhi’ye hareket eden ve yaklaşık 50 kişiyi taşıyan otobüs, sürücüsünün Agra yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metre yükseklikten kanala düştü.

Kazada 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ölenler arasında 1,5 yaşında bir bebek ve 15 yaşında bir genç kızın bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, kazanın şoförün uyuyakalması sonucu meydana geldiğini dile getirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazayla ilgili üzgün olduğunu belirtirken, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi. Yaralılara acil şifalar dileyen Modi, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath ise kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralılar için önlem alındığını ifade etti.

Bu arada, hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına 500 bin rupi (yaklaşık 7 bin 250 dolar) verileceği açıklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Murat Çetinkaya neden görevden alındı?08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:44
  • Birleşik Krallık'tan İran'a çağrı: Durdurun08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:37
  • Türkiye ve dünya gündemi 8 Temmuz 201908 Temmuz 2019 Pazartesi 09:37
  • PKK'ya ağır darbe08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:32
  • 8 Temmuz 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞ08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:27
  • 8 Temmuz 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:26
  • Vali Yerlikaya'dan İBB açıklaması08 Temmuz 2019 Pazartesi 05:55
  • Reyhanlı'dakş patlamaya 16 gözaltı08 Temmuz 2019 Pazartesi 05:50
  • Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı08 Temmuz 2019 Pazartesi 05:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i tebrik etti08 Temmuz 2019 Pazartesi 05:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti