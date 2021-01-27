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Hindistan'da protestocu çiftçiler, Yeni Delhi dışındaki protesto kamplarına geri döndü

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, dünkü olaylı protestoların ardından başkent Yeni Delhi'nin dışındaki protesto kamplarına döndü.
Hindistan'da protestocu çiftçiler, Yeni Delhi dışındaki protesto kamplarına geri döndü

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, Yeni Delhi caddelerini boşaltırken Cumhuriyet Bayramı'nda şehre sürdükleri traktörlerini geri çekti.

Polis yetkilisi Anto Alphonse, "protestocuların sokakları terk ettiğini ve başkentte durumun normale döndüğünü" bildirdi.

Çiftçiler dünkü protestolarda polis barikatlarını aşarak şehre ilerlemiş, "Kızıl Kaya" adı verilen 17. yüzyıldan kalan tarihi kaleyi işgal etmişti.

Olaylarda 1 çiftçi hayatını kaybederken yaklaşık 80 polis memuru yaralanmıştı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları
Hindistan’da Eylül 2020'de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getiren 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçiler tarafından protesto ediliyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı
Hükümet ile çiftçiler arasındaki taleplerin uzlaştırılması için yapılan 11 tur müzakere sonuçsuz kalmıştı. Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

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