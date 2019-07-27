  • BIST 102.837
  • Altın 258,652
  • Dolar 5,6353
  • Euro 6,2683
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Hindistan'da sel felaketi: 700 kişi mahsur kaldı

Hindistan’da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde, Mumbai-Kolhapur arasında sefer yapan yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hindistan'da sel felaketi: 700 kişi mahsur kaldı

Hindistan’da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel, Mumbai-Kolhapur seferini yapan yolcu treninin, Vangani kasabası yakınlarında durmasına sebep oldu. Trendeki 700 kişinin mahsur kaldığı; kadın ve çocuklardan oluşan 200 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken; trenin bulunduğu bölgeye 2 helikopter ve 6 kurtarma botunun sevk edildiği belirtildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri ve Hindistan Deniz Kuvvetleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken; yolcu trenindeki kurtarma çalışmalarına dair havadan görüntü yayınladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan'dan kasıtlı engel: Tonlarca meyve-sebze çürüdü27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:02
  • Mahalle karantinaya alındı27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:01
  • FETÖ'cü isimler ABD Kongresinde 'senatörleri' ziyaret etti27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:55
  • Mahkeme onay verdi: Trump'ın istediği oldu27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:54
  • Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı o anları anlattı27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:43
  • 30 ilde düğmeye basıldı: 64 kişi hakkında gözaltı kararı27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:33
  • O başkana yalanlama27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:26
  • Ülke şokta: Mezarlıkta 25 bebek cesedi bulundu27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:00
  • Çıralı'da bayram doluluğu sevindirdi26 Temmuz 2019 Cuma 22:15
  • ROKETSAN devler listesinde 7 basamak yükseldi26 Temmuz 2019 Cuma 22:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti