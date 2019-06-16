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Hindistan’da ‘sıcak hava’ nedeniyle 40 kişi öldü

Hindistan’ın Bihar eyaletinde, artan hava sıcaklığı sebebiyle Cumartesi günü 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Farklı bölgelerden de ölüm haberleri gelirken; doktorlar vatandaşları gerekli olmadığı müddetçe sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
Hindistan’da ‘sıcak hava’ nedeniyle 40 kişi öldü

Bihar eyaletinde artan hava sıcaklığı sebebiyle Cumartesi günü 40 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Bihar eyaletinin Gaya, Nawada gibi şehirlerinde çok sayıda insanın hayatını kaybettiği belirtilirken; sadece Evrengabad şehrinde 27 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ayrıca, bu ay içerisinde Muzaffarpur şehrinde 73 çocuğun ensefalit salgını sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

DOKTORLAR UYARDI

Evrengabad’ta bulunan devlet hastanesinde doktor olan Dr. Surendra Prasad Singh’in, “Çok sayıda insan farklı hastanelerde tedavi görüyor ve ölü sayısı muhtemelen yükselecek. Hayatını kaybeden kişiler yüksek ateşten şikâyetçilerdi” dediği belirtildi.

Ayrıca, Hindistan Sendika Sağlık Bakanı Dr. Harsh Vardhan’ın yaptığı açıklamada, “İnsanların sıcak hava sebebiyle hayatını kaybetmesi gerçekten talihsiz bir durum. İnsanlara, hava sıcaklıkları düşmeden ve gerekli olmadığı sürece evlerinden dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Aşırı sıcaklık beyni etkiliyor ve sağlık sorunlarına yol açıyor” dediği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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