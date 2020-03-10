Hindistan’da son 48 saatte 4 cami yakıldı

Hindistan’da 48 saatte Masjid Maula Baksh, Babri Masjid, Chand, Jamia Arabia Madinatul Uloom camileri saldırı uğradı ve yakıldı. Yeni Delhi’de yaşayan Fateh V. Guram, “İnsanlar evden çıkmaya korkuyor” dedi.

Yaklaşık 200 milyon Müslümanın yaşadığı Hindistan’da Müslümanları ikinci sınıf vatandaş konumuna getiren tartışmalı Yeni Vatandaşlık Yasası’na (CAA) tepkiler sürerken Müslümanlar yeni bir şiddet dalgasının hedefi oldu. Radikal Hindu milliyetçisi Narendra Modi’nin yönetimi altında cesaretlenen hindu milliyetçileri ve Hindistan polisi Delhi şehrinde Müslümanlara saldırdı. Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı ile sonuçlanan şiddet olaylarında çoğu Müslüman 47 kişi öldü. Bununla birlikte Aralık 2019’da başlayan gösterilerin başlangıcından bu yana ölen kişi sayısı toplam 79 oldu.

48 SAATTE 4 CAMİ YAKILDI

Başkent Yeni Delhi’de özellikle Müslümanların yoğunlukta olduğu kuzeydoğuda yer alan Ashok Nagar, Gokalpuri, Chand Bagh ve Mustafabad bölgelerinde Müslümanlar Hinduların saldırılarına maruz kaldı. Dini ayrımcılık üzerine yapılan acımasız saldırılarda camiler ve Müslümanlar hedef alındı. Sopalarla dövülen erkeklere zorla Hindistan milli marşı okutulurken, ayrımcı vatandaşlık yasasına karşı oturma eylemi yapan kadınlar da darp edildi ve birçoğu ağır yaralandı. Sadece 48 saatte 4 caminin yakılması da Müslümanlar arasında infiale neden oldua. Yakılan cami adları; Masjid Maula Baksh, Babri Masjid, Chand, Jamia Arabia Madinatul Uloom şeklinde sıralandı.