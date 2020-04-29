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Hindistan'daki Türk vatandaşları Sivas'a getirildi

Kovid-19 önlemleri kapsamında Hindistan'da bulunan 69 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi.
Hindistan'daki Türk vatandaşları Sivas'a getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Hindistan'da bulunan 69 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Hindistan'da bulunan 69 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

Uçağa giren ekiplerce pasaport kontrolü yapılan vatandaşlar, sağlık kontrolünden de geçirildi.

Apronda bekletilen otobüslere bindirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürüldü.

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