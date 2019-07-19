Hindistan'ın ikinci Ay görevi pazartesi yapılacak

Hindistan Chandrayaan-2 (Ay Gemisi) uzay aracını pazartesi günü fırlatılacak.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütünden (ISRO) yapılan açıklamada, uzman komitesinin bir önceki denemede oluşan aksaklıkları giderdiği ve Chandrayaan-2 aracının fırlatılmaya hazır olduğu belirtildi.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, önce uydu modülünü Ay yörüngesine bırakacak, ardından Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yapacak, güney kutbu çevresinde Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.

Bir yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek

Chandrayaan-2'nin 2,4 tonluk uydu modülü, Ay yörüngesinde bir yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.

Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay’a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.