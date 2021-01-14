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Hint polisi, gözaltı fotoğrafına fotoşopla maske ekleyince alay konusu oldu

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde Hint polisinin sosyal medya hesabından polis memurunun bir kişiyi gözaltına aldığı ana ilişkin paylaşılan fotoğrafta, memurun ve şüphelinin suratına fotoşopla maske eklendi. Paylaşım, sosyal medyada alay konusu oldu.
Hint polisi, gözaltı fotoğrafına fotoşopla maske ekleyince alay konusu oldu

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde Gorakhpur polisinin sosyal medya paylaşımı sosyal medyada viral oldu. Gorakhpur polisinin bir şüphelinin gözaltına alındığı ana ilişkin paylaşılan fotoğrafta, hem memurun hem de şüphelinin maske takmadığı görüldü. Polis, zorunlu maske yasağına uymayınca sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

FOTOĞRAFA DİJİTAL OLARAK MASKE EKLENDİ

Gelen eleştiriler üzerine paylaşılan yeni fotoğrafta polis memuru ve şüphelinin suratına fotoşopla maske eklendi. Paylaşım, bu kez de alay konusu oldu.

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