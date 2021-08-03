  • BIST 1.407,580
  • Altın 485,03
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8900
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 35 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 28 °C
SON DAKİKADüzce'de çerez fabrikasında yangın
»

Hırsızı eline yaptırdığı dövme yakalattı

Şişli'de 3 eve girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.  Hırsızlardan birinin elinin üzerine yazdırdığı "Canım Annem" yazan dövme sayesinde tespit edildiği öğrenildi. Dövmeli hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi
Hırsızı eline yaptırdığı dövme yakalattı

Şişli'de 26 Haziran 05 Ağustos tarihleri arasında 3 ayrı evden hırsızlık olayı gerçekleşti. Polis, yaptığı çalışmada 3 hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığını belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlardan birinin elinde "Canım Annem" yazan bir dövme olduğu görüldü.  Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Muhammet K.(20) ile suç ortağı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki A.K. gözaltına alındı.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulan şüphelilerden Muhammet K.'nın daha önceden 8 adet evden hırsızlık, 5 adet işyerinden hırsızlık suçlarından polis tarafından yakalandığı belirlendi. Diğer şüpheli A.K.'nin ise 5 kez hırsızlık, bir kez mühür bozma suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

DÖVMELİ HIRSIZ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden elinde 'canım annem' dövmesi bulunan Muhammet K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emine öğretmen, toprağa verildi03 Ağustos 2021 Salı 13:43
  • Prof. Dr. Şahin'den yeni yangın uyarısı03 Ağustos 2021 Salı 13:40
  • Manavgat'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor03 Ağustos 2021 Salı 13:30
  • Hırsızı eline yaptırdığı dövme yakalattı03 Ağustos 2021 Salı 13:23
  • Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak03 Ağustos 2021 Salı 13:19
  • Diyarbakır’da katı atık yağ deposunda yangın03 Ağustos 2021 Salı 13:18
  • Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor03 Ağustos 2021 Salı 13:16
  • SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarmalarda olağanüstü durum yok03 Ağustos 2021 Salı 12:52
  • İran'ın 8. Cumhurbaşkanı Reisi: Yaptırımların kaldırılması için çalışacağız03 Ağustos 2021 Salı 12:46
  • Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülmesi için 112 TOMA görev yapıyor03 Ağustos 2021 Salı 12:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti