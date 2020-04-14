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Hırsızı kendi elinizle çağırmayın

Anahtarcılar Odası Başkanı Hasan Polat son günlerde internet üzerinden kayıt dışı çalışan anahtarcılarda artış yaşandığını söyleyerek, “Korsan çilingirlere dikkat edin, kendi elinizle eve hırsız çağırmayın” dedi.
Hırsızı kendi elinizle çağırmayın

Anahtarcılar, Kilitçiler ve Çilingirler Esnaf Odası Başkanı Hasan Polat gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Polat, son günlerde internet üzerinden kayıt dışı çalışan korsan anahtarcıların sayısında artış olduğunu belirterek, vatandaşları bu konuda uyardı. “Kayıtsız, korsan, kaçak anahtarcı ve çilingirlere dikkat edin, evinize, işyerinize, otomobilinize kendi elinizle hırsız çağırmayın” diyen Polat, “Bugün kapıyı açmaya gelen, yarın soymaya gelebilir” diye konuştu.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARA DİKKAT
Polat, “Kayıtsız, korsan, kaçak anahtarcı ve çilingirlere dikkat edin, evinize, işyerinize, otomobilinize kendi elinizle hırsız çağırmayın. Logomuzun olmadığı yerlerden hizmet almayın” diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Son zamanlarda en büyük sıkıntılarının kayıt dışı çalışan kaçak anahtarcılar olduğunu hatırlatan Polat, “Çok fazla kayıt dışı çalışan anahtarcı var. Bu meslekle alakası olmayan insanlar bu işi yapmaya başladı. Bu meslek suistimal ediliyor.”

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İNTERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞIYORLAR
“Özellikle son günlerde internet üzerinden bu işi yapmaya çalışan kişiler çoğaldı. Aramalarda üst sıralarda gözükmek için yüklü para ödüyorlar ve bu kişiler onlarca mesleği icra ediyorlar. Tuttukları bir ofisle sadece aracı hizmeti veriyorlar ve kayıtlı bir esnafın yaptığı ücretin 1,5-2 katına iş yapıyorlar. Ek iş olarak bu işi yapan birçok kişi var. Bunlar kontrol altına alınmalıdır. Okul müdürü olup bu işi yapanlar var.”

YARIN EVİ SOYMAYA GELEBİLİR
“Kaçak ve korsan anahtarcıların niyetinin ne olduğunu bilemeyiz. Vatandaşlarımız bunlara dikkat etmeli. Kapıyı açmaya gelen korsan anahtarcının cebinde yedek anahtarla ayrılmadığını nereden bilebiliriz. Bugün kapıyı açmaya gelen, yarın soymaya gelebilir” diye konuştu.

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ODA KAYDI SORULMALI
“İnternet sitesine koydukları ilanlarla ve el ilanları ile kaçak çalışanlar, hatta seyyar olarak gezen birçok kişi var. Bunlar ‘çilingirim’ diyerek kapı açıyor. Biz bunlara tepki amaçlı işyerimizin camına asmak ve vatandaşın yoğun olduğu bölgelerde ilan etmek için bu afiş ve el ilanlarını hazırlattık. Bunun için hep dikkat edin diyoruz. Mesleğimizin itibarını korumak ve daha iyi bir yere gelmesi noktasında, meslek ilkelerine bağlı kalan esnaf ve sanatkar arkadaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz.” 

YÖNETMELİK ÇIKMALI
Vatandaşların anahtarcılarda anahtar yaptırırken ya da çilingir hizmeti alırken işletmenin odaya kayıtlı olup olmadığını muhakkak sorgulaması gerektiğini vurgulayan Polat, “Vatandaşlarımız bilinçli olmalı. Odaya kayıtlı iş yerleri ile çalışmalı. Üyelerimi kilit açma tutanağı tutuyor. Böylelikle olası mağduriyetlerin önüne geçiliyor. Bununla ilgili bir yönetmelik çıkması lazım. Sıkıntılarımızın çözümü yönetmeliktedir” şeklinde konuştu.
 

Emrah Özcan/İLKSAYFA
 

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