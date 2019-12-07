Hırsızlar yakalandı

Bursa'da yaklaşık 1 milyon lira değerindeki kamuflajları çalan 6 şüpheli, malzemeler ile birlikte yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan bir iş yerinde TSK için özel olarak üretilen yaklaşık 1 milyon lira değerinde olan nano teknoloji kamuflaj kumaşın Malatya'da planlanan iş yerine teslim edilmedi ihbar edildi.

EKİPLER VAKİT KAYBETMEDEN HAREKETE GEÇTİ

Teslim edilmesi gereken malzemelerin özelliği ve başka kişi ve grupların eline geçme tehlikesi sebebiyle Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri özel bir ekip oluşturularak harekete geçti.

SUÇ ÖRGÜTÜ OLDUKLARI BELİRLENDİ

İş yerinden malzemeleri alarak kayıplara karışan hırsızları araştırmaya başlayan ekipler, belgelerin tamamının sahte olduğunu ve bu şüphelilerin "Finansör, meydancı, şoför, sahte belge oluşturucu" şeklinde teşkilatlanan bir suç örgütü olduğunu belirledi. Şüphelileri yakalamak için adeta zamanla yarışan ekipler, şüphelilerin mazot aldığı akaryakıt istasyonunu belirledi.

ÇALINAN MALZEMELERLE BERABER GÖZALTINA ALINDILAR

Benzer suçlardan birçok sabıkası bulunan İ.K., A.K., O.K., B.K., T.K. ve Ç.B. isimli şahıslar tarafından dört farklı çekici ve dorse ile sahte kimlik belgeleri kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, Osmangazi ve Görükle mahallelerinde 6 şüpheliyi çalınan malzemelerle birlikte gözaltına aldı.

AYNI YÖNTEMLE DAHA ÖNCE DE HIRSIZLIK YAPTIKLARI BELİRLENDİ

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin cezaevi firarisi olmak üzere bir çok suçtan arandıkları öğrenildi. Ayrıca şahısları sorgulayan jandarma ekipleri, 3 Aralık günü Eskişehir'de üretilerek Adana'da bir iş yerine teslim edilmek üzere bekleyen piyasa değeri yaklaşık 900 bin lira olan kombi makinası ve ünitelerini de aynı yöntemle çaldıklarını ve İstanbul'da sattıklarını belirledi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge İstihbarat ekiplerince yaklaşık 2 milyon liralık malzeme çalan 6 şüpheli sorgulanmak üzere, çalınan malzemeler ile birlikte karakola götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Ç.B. A.K. ve C.C. tutuklanırken O.K. T.K. ve B.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.