Hırsızlık şüphelisi, 500 bin liralık döviz ve ziynet eşyası ile yakalandı

MUĞLA'da, bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin üzerinden yaklaşık 500 bin liralık döviz ve ziynet eşyası çıktı.