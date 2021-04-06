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Hırsızlık şüphelisi, sağlık kontrolünde hastanenin 3'üncü katından atladı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, hırsızlık şüphelisi Ö.Ö. (33), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin 3'üncü katından atladı. Ağır yaralanan Ö.Ö. tedaviye alındı.
Hırsızlık şüphelisi, sağlık kontrolünde hastanenin 3'üncü katından atladı

Olay, akşam saatlerinde Alaplı Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlıktan aranan Ö.Ö.''nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alınan Ö.Ö., doktor raporu için Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muayene odasından kaçan Ö.Ö., hastanenin 3'üncü katına çıktı. Yaşanan kovalamacanın ardından Ö.Ö., iddiaya göre 3'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Ö.Ö.'ye Acil Servis'te müdahalede bulunuldu. Ö.Ö., buradaki ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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