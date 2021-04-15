  • BIST 1.408
  • Altın 454,932
  • Dolar 8,0395
  • Euro 9,6202
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 16 °C
»

Hırsızlık yaptığı yere bir daha gelince yakalandı

SAMSUN’da hırsızlık yaptığı yere bir gün sonra polislerin güvenlik kameralarını incelediği sırada gelen E.K. yakayı ele verdi. Şüphelinin kalorifer peteği ve plastik kapıyı çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık yaptığı yere bir daha gelince yakalandı

Gazi Polis Merkezi’ne bağlı ekipler, Karadeniz Mahallesi’nde tadilat halinde bir binadan kalorifer peteği ve plastik kapı çalındığı ihbarı aldı. Olayın fark edilmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, yapılan çalışma sırasında eşkale uygun bir kişinin olay yerinden geçtiğini fark etti. Harekete geçen ekipler şüpheliyi yakaladı. Sorgusu sırasında polise yanlış isim vermeye çalışan şüphelinin E.K. olduğu belirlendi. Şüphelinin olayı bir gün önce gerçekleştirdiği ve yeniden binaya geldiği anlaşıldı. Hırsızlık suçundan daha önce çok sayıda suç kaydı bulunan E.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Şüphelinin binadan kalorifer peteği ve plastik kapıyı çaldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Husumetlisinin iş yerini basıp, tabancayla ateş açtı: 3 yaralı15 Nisan 2021 Perşembe 19:17
  • MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıklarının yargılandığı davanın duruşması görüldü15 Nisan 2021 Perşembe 15:00
  • Sivas'ta hasta yakınları, acil serviste özel güvenlikçilere saldırdı13 Nisan 2021 Salı 23:50
  • Sokakta kadınların arkadan fotoğraflarını çekince darbedildi13 Nisan 2021 Salı 22:52
  • Çeşme ve Dikili'de 94 kaçak göçmen yakalandı, 23 göçmen de kurtarıldı13 Nisan 2021 Salı 21:27
  • Sivas'ta 4 kişiyi öldüren sanığa, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası13 Nisan 2021 Salı 17:58
  • Bildiri soruşturmasında gözaltına alınan emekli amiraller serbest kaldı13 Nisan 2021 Salı 09:06
  • Silifke'deki kıskançlık cinayeti ilgili 3 kişi tutuklandı12 Nisan 2021 Pazartesi 21:32
  • Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı12 Nisan 2021 Pazartesi 20:39
  • Evinde, M.Ö. 400 yılına ait olduğu değerlendirilen 'gözyaşı şişeleri' bulundu12 Nisan 2021 Pazartesi 20:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti