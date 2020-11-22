  • BIST 1.324
  • Altın 459,581
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 4 °C
»

Hırsızlık yaptıkları polisin uygulamasında ortaya çıktı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen iki çocuk, İzmir'in Buca ilçesinde polis uygulamasında yakalandı.
Hırsızlık yaptıkları polisin uygulamasında ortaya çıktı

Datça'da, dün, 3 evden hırsızlık ve bir evde de mala zarar verme olayları ile ilgili şikayet üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Hırsızlık amacıyla girilen bir evden, havacı uzman astsubaya ait beylik tabancasının çalındığının öğrenilmesi üzerine silaha ait bilgiler, ilgili birimlere bildirilerek, duyarlı olunması istendi.

Aynı gün İzmir'in Buca ilçesinde, saat 22.00 sıralarında uygulama yapan polis, üzerlerinde çalıntı tabanca bulunan B.G. (17) ve Ş. D.’yi (17) gözaltına aldı. İki şüphelinin yanlarında bulunan çantalarda yapılan aramada ise Datça'dan çalındıkları belirlenen 1 fotoğraf makinesi, 3 adet cep telefonu, bir kol saati ile çalıntı tabancaya ait iki şarjör ve 32 mermi ele geçirildi. Buca'dan Datça'ya getirilen suça sürüklenen iki çocuk, haklarında düzenlenen tahkikat evrakı ile bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bergama'da, jandarma operasyonunda 284 tarihi eser ele geçti22 Kasım 2020 Pazar 18:33
  • Kayseri'de iki şüpheli ölüm21 Kasım 2020 Cumartesi 22:46
  • Yasağa uymadı, uyuşturucuyla yakalanınca gözaltına alındı21 Kasım 2020 Cumartesi 22:45
  • PKK'lı kadın sahte pasaportla yurt dışına kaçmak isterken yakalandı21 Kasım 2020 Cumartesi 12:50
  • Kardeşinin bıçakladığı Hasret, hayatını kaybetti21 Kasım 2020 Cumartesi 12:49
  • Apartmanın boşluğunda boğazı kesilerek öldürüldü21 Kasım 2020 Cumartesi 12:48
  • Kız kardeşini öldüren şüpheli, 4 yıl sonra yakalandı21 Kasım 2020 Cumartesi 12:47
  • Malatya'da iş yerlerine gece denetimi20 Kasım 2020 Cuma 20:37
  • Trafikteki tartışmada çocuklarının gözleri önünde dövüldü20 Kasım 2020 Cuma 18:51
  • Elazığ'da 13 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisine tutuklama20 Kasım 2020 Cuma 18:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti