HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı: 2020 yılında sporun önemi daha çok anlaşıldı

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, 2020 yılında sağlık için spor yapmanın öneminin daha çok anlaşıldığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olumsuz koşullarda geçen 2020 yılını AA muhabirine değerlendiren Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, "Geride bıraktığımız yıl, spor ve sağlık açısından zorlu bir yıl oldu. Spor takipçileri açısından da renksiz geçen bir yılı geride bıraktık. Ligler durma noktasına geldi. Olimpiyatlar ve Avrupa Futbol Şampiyonası ertelenmek zorunda kaldı. Kazanımımız ise bu yıl sağlık için spor yapmanın öneminin daha çok anlaşılması. Bu durum, 'Herkes İçin Spor' kültürüne de ciddi katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın sürecinde spordan uzak kalınmaması için çeşitli etkinlikler yapıldığını belirten Bölükbaşı, "Bu dönemde 7 televizyon programı gerçekleştirerek vatandaşlara doğrudan ulaşma imkanı bulduk. Bunun yanı sıra HisApp mobil uygulaması, kişilerin sağlık için spor ihtiyaçlarını karşılaması açısından yeterli bir altyapıya sahipti. Mobil uygulamanın kullanıcı sayısında ciddi bir artış gözlemledik bu dönemde. Su hatırlatıcı, 850'den fazla egzersiz videosu içeriği ve hatırlatıcı özellikleri ile tüm kitlelere evlerinde kaldıkları sürede yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Bölükbaşı, salgına rağmen Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde kontrollü bir şekilde çok sayıda etkinliğin gerçekleştirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği Spor Elçisi olma sıfatı gereği ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yoğun çalıştık. 23-30 Eylül tarihlerinde tüm Türkiye'de bütün branşları sahada etkinlik için seferber ettik. Avrupa'da en fazla etkinlik yapan ülke olduk. Bu faaliyetlerin sonucunda Nevşehir ilimizin 'Avrupa Spor Şehri' olması kazanımını elde ettik. 2021 yılında Nevşehir'imiz yıl boyunca etkinliklere ev sahipliği yapacak."

HisApp uygulamasının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalara devam edildiğini belirten Bölükbaşı, "Şimdi önümüzde 2021 yılı var. Salgının etkilerinin bahar aylarıyla birlikte en aza ineceğini tahmin ediyoruz. Bu durum spor salonlarına, tesislerine rağbeti de artıracaktır. Bu senenin en çarpıcı işi yine bir mobil uygulama olacak. Avrupa Birliği tarafından desteklenen hibe projeleri kapsamında destek aldığımız proje hayata geçecek. Bu uygulama ile Türkiye'de bulunan spor tesislerinin tamamını uygulamanın içerisine yerleştirerek her türlü branşa ulaşımı kolaylaştırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Birçok projenin yeni çalışmalar ile devam edeceğini anlatan Bölükbaşı, şöyle devam etti:

"Herkes için spor festivallerimiz, 'Herkese Bir Lisans Gelecek İçin Bir Şans' projemiz, 'HİS Kampüste' programlarımız, kurslarımız, gelişim seminerlerimiz, panellerimiz bu yıl boyunca da devam edecek. Bu sene ayrıca 'Yetenek Taraması' projesinin bilimsel yönünü daha fazla incelemek adına Gazi Üniversitesi ile güçlü bir iş birliğine giriyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin yeteneklerini, eğilimlerini daha güçlü tespit etmenin yollarını arayacağız. Ayrıca bu çalışma, obezite ile mücadelede de bizlere ışık tutacak bir yol olacak."

2021 yılının sağlıklı bir ortamda ve güçlü bir şekilde geçmesini dileyen Bölükbaşı, "Spor kültürünü tabana yaymak ve sağlıklı bir toplumun inşası için 2021'in güçlü geçmesini temenni ediyorum. Bu yıl, tüm insanlığa sağlık, huzur ve hayırlar getirsin. Virüsün tahribatını en aza indirmenin yolu, sağlıklı yaşam için de gerekli olan spor kültürüne ve sağlık için spora daha fazla yönelmek. Virüsün etkilerini geride bırakmak ümidiyle." diyerek sözlerini tamamladı.