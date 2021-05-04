HİSAR-A Füzesi hedef uçağı başarıyla vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, HİSAR-A ile dün yapılan atışta hedef uçağın tam isabet vurulduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi” muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; 03 Mayıs 2021’de Aksaray Atış Alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu"

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre Demir, SSB tarafından yürütülen 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projesi kapsamında teslimatlar hakkında bilgi verdi.

TSK'YA TESLİMAT DEVAM EDİYOR

Demir, katmanlı hava savunma sistemi güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "ASELSAN ana yükleniciliğinde yerli ve milli sanayimizin ürettiği Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatlarına devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ateş İdari Cihazı Takımı'nın, kritik tesisler ile sabit askeri birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla en güncel teknolojiye dayalı alçak irtifa hava savunma çözümü sunduğunun altını çizen Demir, şunları kaydetti:

"Ateş İdari Cihazı sistemi aynı anda 3 adede kadar Modernize Çekili Top'un yanı sıra 1 adet HİSAR-A Füze Fırlatma Sistemi'nin kontrolünü üstlenebiliyor.

Söz konusu sistemler, 35 mm Parçacıklı Mühimmat ile aralarında havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarının da yer aldığı güncel hava tehditlerine karşı hava savunmasını yüksek etkinlik ile icra ediyor."

35 MM MODERNİZE ÇEKİLİ TOP

Yapılan modernizasyon çalışmaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Topları'nın tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor, söz konusu toplar güncel teknolojiyi kullanan etkin bir alçak irtifa hava savunma silahı olarak kullanıma sunuluyor.

Modernizasyon çalışmaları kapsamında toplara "Parçacıklı Mühimmat" atma yeteneği kazandırılıyor, topların atış ve komuta kontrollerinin Ateş İdare Cihazı tarafından gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

35 MM MODERNİZE ÇEKİLİ TOP(ATEŞ İDARE CİHAZI TAKIMI) ŞU ÖZELLİKLERE SAHİP

35 mm Modernize Çekili Top (Ateş İdare Cihazı Takımı), 2 x 35 mm hava savunma topu ile 2 x 550 atım/dakika (toplam 1100 atım/dakika) atım hızı

3 farklı mühimmat tipi kullanabilme, 35 mm Parçacıklı Mühimmat, HEI, TP-T, entegre güç ünitesi, geliştirilmiş kullanıcı ara yüzleri

Alçak gerilim beslemeli donanımlar, güç ünitesi kapandığında kısa süreli operasyona devam etmeyi sağlayan akü grubu

Harici güç beslemesi ile çalışabilme, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi modern hava tehditlerine karşı üstün performans sağlayan, servo-kontrol, eyleyici, güç dağıtım ve atış kontrol alt sistemleri.