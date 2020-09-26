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Hissedar Şerif Ali Hatırlı: Çiçek Adası satılık değil

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ne bağlı Çiçek Adası'nın hissedarlarından Şerif Ali Hatırlı, adanın şu an satışta olmadığını belirtti.
Hissedar Şerif Ali Hatırlı: Çiçek Adası satılık değil

Mübadele zamanında Katrinli, Katerin, Uysal ve Hatırlı ailelerine verilen Ayvalık'ın 22 Adası'ndan biri olan Çiçek Adası, 10 yıldan bu yana satışıyla zaman zaman gündeme geliyor. Hissedarlar arasında adanın satılmasını isteyenler olduğu gibi, ailede kalmasını arzu edenler de var. Üzerinde 2 bin zeytin, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek Adası’nda, su kaynağı, iskele ve eski yapı yer alıyor. Elektrik sistemi de olan adanın en yüksek noktası 22 metre. 1'inci derece doğal sit alanı olan Çiçek Adası, tapu kayıtlarında alanı 268 bin metrekare olarak yer alıyor. Kullanım alanı 300 bin metrekarenin üzerinde olan Çiçek Adası Ayvalık’a 8 kilometre, Keremköy’e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunuyor.

Bölgede şahsa ait olan tek adanın Çiçek Adası olduğunu söyleyen hissedarlardan Şerif Ali Hatırlı, "Adamız şu an satılık değil. Bazı emlakçılar zaman zaman yaptıkları söylemlerle adanın satışını gündeme getiriyor. Doğru olmayan haberler ortaya çıkıyor. Adamızın değeri 100 milyonun üstünde. Daha önce 105 milyon, sonrasında ise 130 milyon bedelle hissedarlar satışa çıkarmıştı. Şu an emlak fiyatları daha da arttı. Biz Çiçek Adası’nın hissedarları olarak çoğumuz pandemi dönemi nedeniyle bu satışı şimdilik geri çektik. Aldığımız karara rağmen adamızın Hülya Avşar tarafından satın alındığı iddialarını içeren haberler yayınlandı. Görüşmemiz olmadığı gibi satış da söz konusu değildir” dedi.

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