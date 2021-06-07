  • BIST 1.447
  • Altın 525,838
  • Dolar 8,6025
  • Euro 10,4923
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 19 °C
»

Hitit Rallisi için çevre temizliği yapıldı

Kahramankazan Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) ve Kahramankazan Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenecek Hitit Rallisi’nin yapılacağı Kahramankazan Güvenç Göleti’nde çevre temizliği yapıldı.
Hitit Rallisi için çevre temizliği yapıldı

Temmuz ayının ilk haftasında Kahramankazan Güvenç Göleti’nde gerçekleştirilecek 47. Hitit Rallisi için yarışma güzergahı ve gölet civarında çevre temizliği yapıldı. Etkinliğe Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Kahramankazan Kent Konseyi üyeleri ile TOSFED ve ANOK üyesi üniversite öğrencileri katıldı. Çalışmalar kapsamında ralli güzergahı ve gölet çevresindeki çöp ve atıklar toplandı. Gölet çevresinden çıkanlar ise katılımcıları bir hayli üzdü. Çalışmalar kapsamında cam ve pet şişeler, alüminyum kutular, sigara izmaritleri ile çok sayıda çöp ve atık toplanarak çöp torbalarına yerleştirildi. Uzun süren çalışmalar sonucunda Güvenç Göleti temizlendi.

cevre-gununde-hitit-rallisi-icin-anlamli-temizlik-(7).jpeg

Hitit Rallisi Temmuz’da 
Türkiye Ralli Şampiyonası’nın en eski yarışlarından olan ve ilk kez 1973 yılında Kahramankazan’da düzenlenmesinin ardından 2009’dan bu yana gerçekleştirilemeyen Hitit Rallisi, 12 yıllık aranın ardından yeniden doğduğu topraklara dönecek. Türk otomobil sporları açısından bir efsane olan Hitit Rallisi’nin 47.’si, Kahramankazan Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) ve Kahramankazan Kent Konseyi iş birliğiyle 3-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

cevre-gununde-hitit-rallisi-icin-anlamli-temizlik-(24).jpeg

Başkan Oğuz’dan davet var
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Dünya Çevre Günü’nde hem çevrenin korunmasına hem de ralli sporunun Türkiye’deki en önemli yarışlarından olan Hitit Rallisi’ne dikkati çekmek için bu anlamlı etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Etkinlik için emeği geçenlere teşekkür eden Oğuz, “Kahramankazan Belediyesi çevre ve doğa dostu, spor ve sporcu dostu bir belediyedir. Çevrenin korunması için belediye olarak elimizden geleni büyük bir hassasiyetle yapıyoruz. Bu anlamlı günde düzenlediğimiz bu etkinlikle de bu hassasiyete bir nebze de katkı sunabilmek büyük mutluluk. Tüm vatandaşlarımızdan çevrenin ve doğanın korunmasına özen göstermelerini rica ediyorum. Ayrıca tüm yarış tutkunlarını da 47. Hitit Rallisi için temmuz ayında Kahramankazan’a davet ediyorum” diye konuştu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıldız Caddesi’ne kapalı semt pazarı kazandırıyor08 Haziran 2021 Salı 00:20
  • Berinay'ın umudu gen tedavisinde07 Haziran 2021 Pazartesi 11:19
  • Pedallar doğa ve çevre için çevrildi07 Haziran 2021 Pazartesi 04:22
  • Araçlara farkındalık mesajları yapıştırıldı: "Bu araçtan dışarıya çöp atılmaz!"07 Haziran 2021 Pazartesi 03:20
  • Minik kaşifler iş başında 07 Haziran 2021 Pazartesi 02:16
  • Toplam 27 bin 507 adet çiçek ekimi gerçekleştirdi07 Haziran 2021 Pazartesi 00:23
  • Cenaze araçları tüm Ankaralıların hizmetinde07 Haziran 2021 Pazartesi 00:21
  • Sporcular ihtiyaç sahipleri için sebze yetiştiriyor07 Haziran 2021 Pazartesi 00:19
  • Kas hastaları için hatıra ormanı07 Haziran 2021 Pazartesi 00:18
  • Büyükşehir'den çevre kirliliğine karşı çevre dostu sergi07 Haziran 2021 Pazartesi 00:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti