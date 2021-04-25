Hitit Rallisi için geri sayım

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın en eski yarışlarından olan ve ilk kez 1973 yılında Kahramankazan’da düzenlenmesinin ardından 2009’dan bu yana gerçekleştirilemeyen Hitit Rallisi yeniden doğduğu topraklara dönüyor.

Kahramankazan Belediyesi ve Ankara Otomobil Sporları Kulübü iş birliğiyle, Hitit Rallisi’nin 47.’si 12 yıllık aranın ardından 3-4 Temmuz tarihleri arasında Kahramankazan’da gerçekleştirilecek.

İlki 1973’te Kahramankazan’da gerçekleştirilen ve Türkiye Ralli Şampiyonası’nın en önemli ve en eski yarışlarından olan Hitit Rallisi, son olarak 2009 yılında Kahramankazan’da gerçekleştirilmişti. Kahramankazan Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) ve Kahramankazan Kent Konseyi, Türkiye ralli tutkunları için önemli bir değere sahip olan efsane Hitit Rallisi’nin 12 yıl aranın ardından yeniden Kahramankazan’da gerçekleştirilmesi için kolları sıvadı. Yapılan çalışmaların ardından Hitit Rallisi yeniden Kahramankazan’da düzenlenecek. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ANOK Başkanı Çağrı Nerkiz ve Kent Konseyi Başkanı Ali Osman Büyükorhan düzenledikleri toplantıyla Hitit Rallisi’nin 47.’sinin 3-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı. Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 3. ayağı olacak olan 47. Hitit Rallisi Güvenç ve Başkent etaplarıyla Kahramankazan’da koşulacak.

İki müjde bir arada

Toplantıda ayrıca, Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın ayaklarından birinin de Kahramankazan’da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Tırmanma yarışının da 22-23 Mayıs tarihleri arasında Kılıçlar Mahallesi civarında düzenlenecek.

Otomobil sporlarının merkezi olacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ralli sporunun Türkiye’deki en önemli yarışlarından olan ve ilki yine 1973’te Kahramankazan’da gerçekleştirilen Hitit Rallisi’nin uzun bir aranın ardından yeniden ilçelerinde düzenlenecek olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti. Türkiye tırmanma yarışlarından birinin de yine ilçelerinde düzenlenecek olmasının da ayrı bir önem taşıdığını belirten Oğuz, “Kahramankazan Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Bu etkinliklerle birlikte bir süreci de hayata geçireceğiz. İnşallah yapacağımız çalışmalarla Kahramankazanımızı Türkiye’de otomobil sporlarının merkezi ve ralli tutkunlarının buluşma noktası haline getireceğiz. Mayıs ve Temmuz aylarında düzenlenecek yarışlar için tüm yarış tutkunlarını Kahramankazan7a davet ediyorum” diye konuştu.

ANOK Başkanı Nerkiz de, ralli camiasında özel bir yere sahip olan Hitit Rallisi’nin yeniden Kahramankazan’a ve Ankara’ya dönmesinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirterek, destekleri için Başkan Oğuz’a teşekkür etti.