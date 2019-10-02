  • BIST 103.509
  • Altın 275,008
  • Dolar 5,6953
  • Euro 6,2373
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da kazı çalışmaları devam ediyor.
'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan ve eski adı "Samuha" olan 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da 2005 yılında başlatılan kazı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezine 47 kilometre mesafede bulunan Kayalıpınar yerleşim yerinde, 14 yıl önce başlatılan kazılar sürüyor.

Almanya Marburg Philipps Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe başkanlığında yürütülen kazılarda, bugüne kadar Hitit kralları, prensleri ve görevlilerine ait çok sayıda mühür bulundu.

Kazılarda 2014 yılında bulunan çivi yazılı tablet sayesinde Kayalıpınar'ın Hitit kenti "Samuha" olduğu anlaşıldı. Hitit krallarının, ülkeyi yönettiği merkezlerden biri olarak kabul edilen Samuha'daki kazı çalışmalarında çıkarılan eserlerin çoğunluğu Sivas Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayalıpınar'ı ziyaretinde çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulunarak, kazı başkanı Karpe'den bilgi aldı.

Bölgede çok önemli Hitit merkezlerinin olduğunu belirten Karpe, "Sivas'ta başka çok önemli Hitit merkezlerinin olduğunu yazılı belgelerden anlıyoruz. Nerede olduğunu da tahmin ediyoruz ama hiç kazılmadı. Burada en az 6 tane tapınak var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sultanhanı Kervansarayı kültür sanat merkezi olacak02 Ekim 2019 Çarşamba 19:00
  • 80 milyon yıllık lav sütunlarına turist ilgisi02 Ekim 2019 Çarşamba 18:30
  • Mozart ödüllü Ali kemanıyla yaşıtlarına ilham verdi02 Ekim 2019 Çarşamba 18:00
  • 'Su kabağında' açan çiçekler02 Ekim 2019 Çarşamba 17:30
  • Düğünlerinde takı istemediler yetimleri davet ettiler02 Ekim 2019 Çarşamba 17:00
  • Emekli askerler dalgıç yetiştiriyor02 Ekim 2019 Çarşamba 16:00
  • Dede ve ninelerin rafting heyecanı02 Ekim 2019 Çarşamba 15:00
  • Mutlu şehrin yaşlılarının huzurlu yaşamı02 Ekim 2019 Çarşamba 14:00
  • Göksu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği02 Ekim 2019 Çarşamba 13:00
  • TEOG şampiyonu Mustafa'nın intiharında mavi balina şüphesi02 Ekim 2019 Çarşamba 12:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti