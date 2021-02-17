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Hizbullah lideri Nasrallah, kendilerine muhalif Şii aktivistin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

Lübnan'daki Hizbullah Örgütü Lideri Nasrallah, muhalif Şii Aktivist Lokman Slim'in öldürülmesinden örgütün suçlanmasını reddederek sorumluluğun İsrail'de olduğu imasında bulundu.
Hizbullah lideri Nasrallah, kendilerine muhalif Şii aktivistin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

Lübnan'daki Hizbullah Örgütü Lideri Hasan Nasrallah, muhalif Şii Aktivist Lokman Slim'in öldürülmesinden örgütün suçlanmasını reddederek sorumluluğun İsrail'de olduğu imasında bulundu.

Televizyon konuşması yapan Nasrallah, bu konuda siyasi tarafların suçlamaları Hizbullah'a çevirmesinin hiçbir örf, şeriat ve kanunda yeri olmadığını söyledi.

İsrail'in bir projesinin olduğunu hatırlatan Nasrallah, İsrail'in herhangi birini öldürebileceğinden emin olduğunu ve suikast olayına karışmasının mümkün olduğuna işaret etti.

Nasrallah, ülkede yaşanan hükümet krizinin uluslararası boyuta taşınması tehdidinin bir savaş çağrısı olduğunu ve yabancı kuvvetlerin davet edilmesi anlamına geldiğini belirterek, "Bu durum, İsrail'in çıkarına hizmet edebilir" şeklinde uyarıda bulundu.

Hükümet krizinin sorumluluğun Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a yüklenmesinin insaflı olmadığını dile getiren Nasrallah, hükümette 18 bakan olması gerektiği konusundaki ısrardan dolayı şaşkınlık yaşadığını aktardı.

Yeni hükümeti kurmayla görevlendirilen Saad el-Hariri, teknokratlardan oluşan bir hükümet kurmakta ısrarcı olduğunu belirterek yaklaşık iki ay önce sunmuş olduğu kabine listesi Avn tarafından reddedilmişti.

Kamu borcunun 90 milyar doları, işsizliğin yüzde 35'i, yoksulluğun yüzde 50'yi aştığı Lübnan 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşarken, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlama ve Kovid-19'la gelen ekonomik daralma ülkeyi çok zor duruma düşürdü.

Lokman Slim kimdir?
Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde 1962'de Şii bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Lokman Slim, Fransa'da 4 yıl felsefe alanında üniversite eğitimi aldıktan sonra 1982'de Lübnan'da Arap edebiyatıyla ilgilenmeye başladı.

Sonraki yıllarda Lübnan ve bölgesel tarihi konularında çalışmalarda bulunmak üzere bir araştırma merkezi kuran Slim, İran'ın desteklediği Hizbullah'a muhalefetiyle tanınıyordu.

Gazeteci aktivist Slim, ekonomik krize karşı 17 Ekim 2019'da ülke geneline yayılan protestolarda Şiilerin yoğun olduğu bölgelerde öne çıkan isimler arasında yer almıştı.

Resmi haber ajansı NNA, Lokman Slim'in, 4'ü kafasından ve biri sırtından olmak üzere 5 kurşunla öldürüldüğünün adli tıpta tespit edildiğini aktarmıştı.

Hizbullah'a muhalif Lübnanlı Şii aktivist Slim'in öldürülmesi, yerel ve uluslararası çapta yoğun tepkilere neden oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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