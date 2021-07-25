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Hizmet ağı genişliyor

Büyükşehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek Fabrikası, hizmet ağını genişletmek ve başta ekmek çeşitleri olmak üzere pastane ürünlerini Başkent’te daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla ekmek satış büfelerinin sayısını her geçen gün artırıyor. 
Hizmet ağı genişliyor

Halk Ekmek Fabrikası, 26 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında Akyurt, Elmadağ, Kahramankazan, Mamak, Keçiören ve Yenimahalle’de 7’si ilk kez açılacak toplam 14 Halk Ekmek satış büfesi için başvuruları almaya başlayacak. Yeni Halk Ekmek satış büfelerinin eklenmesiyle birlikte Ankara’da hizmet verecek satış büfelerinin sayısı 419’a yükselmiş olacak.

6 Başkent Market Şubesi, 5 Fabrika Satış Mağazası, 2 Başkent Büfe ve 10 bayi ile Başkentlilere sağlıklı ve kaliteli hizmet vermeyi sürdüren Ankara Halk Ekmek Fabrikası, artan talebi karşılamak için halk ekmek satış büfelerinin sayısını artırıyor. 

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14 EKMEK BÜFESİ İÇİN BAŞVURULAR ALINACAK

 Kurban Bayramı sonrası Akyurt, Elmadağ, Kahramankazan, Mamak, Keçiören ve Yenimahalle’de 7’si ilk kez açılacak toplam 14 Halk Ekmek satış büfesi için başvurular alınmaya başlanacak.     
Başvuruda bulunmak isteyenler, 26 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında Gimat’ta bulunan Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürlüğü’ne bizzat başvuru yapabilecek.

ÇEKİLİŞ TARİHİ İNTERNET ADRESİ ÜZERİNDEN İLAN EDİLECEK

  Halk Ekmek Fabrikası, hizmet ağını genişletmek ve başta ekmek çeşitleri olmak üzere pastane ürünlerini Başkent genelinde daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.  Başvurular alındıktan sonra 14 ekmek teknesinin tahsisi için ağustos ayı içerisinde noter çekilişi gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikası, çekiliş tarihini “http://www.ankarahalkekmek.com.tr/” internet adresi üzerinden ilan edecek.

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BAŞKENT’TE HALK EKMEK BÜFE SAYISI 419’A YÜKSELEYECEK

Ağustos ayında yapılacak çekilişten sonra Ankara genelinde hizmet veren halk ekmek büfelerinin sayısı 412’den 419’a yükselmiş olacak.
Başvuruda bulunmak isteyenler, ikametgah belgelerini yanlarında getirerek yalnızca oturdukları ilçelerdeki boş bulunan ya da ilk kez açılacak olan ekmek büfelerini işletmeye hak kazanabilecek. İkametgah belgesi uygulaması ile vatandaşların başka ilçelerdeki büfelere başvuru yapması mümkün olmayacak, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü müracaatlar da kabul edilmeyecek. 
     Bir aileden sadece bir başvuru alınırken müracaatlar sırasında kendi isteği ile kapatan ya da Halk Ekmek Fabrikası tarafından sözleşmesi fesh edilen ekmek büfeleri de noter huzurunda yapılacak çekilişe dahil edilecek. 

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“ANKARA HALKININ BİZE DUYDUĞU GÜVENE LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

   Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, sayıları 419’a yükselecek olan halk ekmek büfelerinde hizmet kalitesini her geçen gün artırdıklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Satış büfelerimiz Halk Ekmek Fabrikamızın Ankara halkına direkt temas eden noktalarımızın başında geliyor. O yüzden halk ekmek büfesi işletmeleri bizim için çok önemli. Pandemi döneminde halk ekmek satış büfelerinde başta hijyen tedbirleri olmak üzere, tüketici memnuniyeti ve güler yüzlü hizmet anlayışına odaklanmış durumdayız. 40 yıllık tecrübeye sahip Halk Ekmek Fabrikası olarak ürettiğimiz 60’ın üzerinde ekmek ve unlu mamuller ile Ankara halkının bize duyduğu güvene layık olmaya çalışıyoruz.” 
 

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