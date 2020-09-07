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Hizmet araçlarına kış hazırlığı

Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde kış aylarının sorunsuz geçmesi için hazırlıklara başladı. 
Hizmet araçlarına kış hazırlığı

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, hazırlıklar kapsamında 15 kar küreme ve tuzlama aracı ile tüm hizmet araçlarını bakımdan geçiriyor. Kışlık bakımları yapılan araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastikleri kontrol ediliyor. 

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Araçlara kış bakımı
Ayrıca karla mücadele araçlarının tuz sericileri ve kar küreme bıçakları bütünüyle bakımdan geçiyor. 
Yoğun kar yağışı alan bölgelerde teknik sıkıntıların yaşanmaması amacıyla araçların elektronik devreleri ve tuz serici aparatlarına da detaylı bakım yapılıyor.

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Yenimahalle en güçlü makine parkına sahip
Yenimahalle’nin çok güçlü bir araç filosu ve makine parkı olduğunu hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Filomuza kattığımız yüzlerce araç ve iş makinesiyle ile hizmet veriyoruz. Yenimahalle’de, dozerden bobcat’e, kamyondan kepçeye, binek araçlardan otobüse kadar onlarca çeşit araçtan oluşan filomuz, vatandaşlarımızın hizmete kolay ve zamanında ulaşması için 7/24 çalışılıyor. Önümüz kış. Kış aylarında vatandaşlarımız evine güvenle ulaşsın diye ekiplerimiz gece gündüz hizmet edecek. Kış mevsimi boyunca çalışmalarda aksaklık yaşanmaması için periyodik olarak araçlarımızın bakımlarını da yine kendi araç parkımızda, kendi personellerimizle yapıyoruz” dedi. 

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